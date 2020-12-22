TürkTraktör ikinci el traktörde tam güvence sunuyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, geniş satış ve satış sonrası hizmetler ağıyla garantili ikinci el traktör satışında öne çıkıyor.

TürkTraktör'ün açıklamasına göre, ürünlerini 120'yi aşkın satış ve 600'den fazla satış sonrası noktasında çiftçilerle buluşturan şirket, sahip olduğu bu güçle ikinci el traktörleri garanti kapsamına almaya devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanına yayılmış bayi ağına ikinci el satış operasyonlarını yürütebilmeleri için internet sitesi, ikinci el garantisi ve uygun kredi koşulları gibi uygulamalarla destek veren şirket, 2014'de başlattığı bu dönüşümle New Holland ve Case IH markaları ikinci el traktör alımında da çiftçiler için bir güven unsuru haline geldi.

Salgın sürecinde çiftçilerin normal şartlara göre daha da fazla ilgi gösterdiği ikinci el traktör pazarında ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük artış yaşandı.





- "Bayilerimiz ile ikinci el traktör pazarına da değer katıyoruz"





Açıklamada görüşleri yer alan TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, ikinci el traktör satışı için oluşturdukları sistemle sektöründe Türkiye'de ilk ve tek şirket olmayı başardıklarını bildirdi.

Sürekli gelişim odağıyla çalışmalarına devam eden bayi ağının başarısını ikinci el traktör pazarında da net bir şekilde gördüklerini aktaran Canbeyli, ilk garantili ikinci el satışını başlatan traktör üreticisi olduklarını anımsattı. Canbeyli, güvenilir ikinci el traktör pazarının oluşmasının, yeni traktör almak isteyen çiftçileri için de avantaj oluşturduğunu, takas yöntemi sayesinde çiftçinin kendi traktörünü zaman kaybetmeden yenileyebildiğini anlattı.

Bayilerin gelişen ikinci el pazarı sayesinde stok ve maliyet yönetimi ile nakit akışı konularında fayda sağladığını belirten Canbeyli, şu bilgileri verdi:

"TürkTraktör güvencesiyle ikinci el bir traktörün satışı 41 nokta ekspertizi yapılarak gerçekleştiriliyor. Çiftçilerimiz garanti sürecinde ücretsiz olarak 7/24 yol yardımı, ücretsiz parça değişimi, onarımı ve arıza giderilmesi hizmetlerini alabiliyor. Türkiye'ye yayılmış 600'ü aşkın noktada her zaman olduğu gibi satış sonrasında da çiftçilerimizin bulundukları noktaya hizmet götürüyoruz. Yenilikçi yaklaşımımızla ikinci el pazarında değer oluşturmaya devam edeceğiz ve çiftçilerimizin mekanizasyona erişimini kolaylaştıracak farklı alternatifler sunmayı sürdüreceğiz."