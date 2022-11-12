Türk Telekom, bulut servislerini tek platformda topladı

YAKUP SARIÇİÇEK

Platformdan hızlı veri transferine, yedeklemesine ve arşivlemesine imkân tanıyan bulut ürünlerine erişiliyor.

2.8 kat büyüme öngörüsü

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, Türkiye’nin önde gelen kurumlarınca ‘Türk Telekom Bulut’un tercih edildiğini belirtti. Türkoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında bulut yatırımları önemli bir rol oynuyor. IDC’nin raporunda 2021’de 377 milyon dolar olan Türkiye bulut bilişim pazarının 2026’ya kadar 1 milyar dolara ulaşacağı, 2021’e kıyasla döviz bazında 2.8 kat büyüyeceği tahmin ediliyor. Biz de bilgi güvenliği hassasiyetiyle Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını destekleyerek ve dijital dönüşüme ayak uydurmanın önkoşulunun bulut dönüşümü olduğunu öngörerek bu alanda yatırımlarımızı arttırıyoruz. Bugüne kadar altyapı ve erişim hizmetlerimizde, veri merkezlerimizde, siber güvenlik çözümlerimizde, sistem entegrasyon projelerimizde imza attığımız başarılara şimdi de Türk Telekom Bulut Platformu üzerinden sunmaya başladığımız yeni ürünleri ekliyoruz. Yüksek hıza ulaşan internet erişimimiz ve geniş kapasiteli erişim altyapımızla sanal sunucu, sanal veri merkezi, depolama hizmetlerine ek olarak iş sürekliliği kapsamında yedekleme, replikasyon, siber güvenlik servisleri ile her şirket için gerekli birçok iş uygulamasını tek bir platform üzerinden sağlıyoruz.”

Türkoğlu, “Türk Telekom Bulut’la maliyet, esneklik, güvenlik gibi alanlarda işletmelere dijitalleşme süreçlerinde avantajlar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.