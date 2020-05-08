TURKSPORU dergisinin yedinci sayısı çıktı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in TURKSPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU dergisinin yedinci sayısı yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre Dergilik uygulamasının özgün yayınları arasında yer alan ve ücretsiz olarak okunabilen dergi, ilk altı sayısında 1 milyon 540 bini aşkın okuyucuya ulaştı.

TURKSPORU dergisi, yedinci sayısında da spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini ve röportajları sporseverlerle buluşturuyor.

Derginin yeni sayısı, Türk sporunun önemli yıldızlarının bilinmeyen yönlerini aydınlatmayı sürdürüyor. Milli güreşçi Cenk İldem, dünya ikincisi paralimpik kayakçı Ayşe Kader Yavuz ve Türkiye'nin olimpiyat kotası alan en genç sporcusu Nazlı Savranbaşı'nın röportajlarının bulunduğu yedinci sayıda ayrıca evde yapılabilecek egzersiz önerileri de yer alıyor.

Yeni sayıda, Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 60 madalya kazanan milli yüzücüler de yer alıyor. 16'sı altın, toplam 37 madalya ile Avrupa Başkanlık Kupası'nda Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli tekvandocuların hikayelerinin yanı sıra "Altın Kitap"a adını yazdıran ilk Türk kızı, buz pateni sporcusu Masal Oran ve onlarca spor dalına dair ilgi çekici içerikler de dergide okuyucuların beğenisine sunuluyor.

