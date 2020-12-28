TURKSPORU 2020 yılında da başarılara koştu

İSTANBUL (AA) - TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türk atletizmi, Türk yüzmesi ve Türk bedensel engelli sporları, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın dönemine rağmen başarılı bir yıla imza attı.

Turkcell açıklamasına göre, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türk atletizmi, Türk yüzmesi ve Türk bedensel engelli sporları, 2020 sezonuna damga vurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle geç açılan sezona ve iptal edilen birçok organizasyona karşın milli sporcular, uluslararası arenada atletizmde 123, yüzmede 38, bedensel engelli sporlarında ise 91 olmak üzere toplamda 252 madalyayı Türkiye'ye getirdi. Milli sporcular, 2021'de Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları öncesi hedef yükselttiler.





- Türkiye, Balkanların en çok madalya kazanan ülkesi oldu





Atletizmde yaş kategorilerindeki Balkan şampiyonalarında 42 altın, 41 gümüş ve 40 bronz madalya kazanan milli atletler, toplamda 123 madalya ile Balkanların en fazla madalya kazanan ülkesi oldu. Ayrıca, ay-yıldızlı sporcular, 65 Türkiye rekorunu da yeniledi.

Türkiye'nin en yetenekli 400 metre engelli sporcularından Berke Akçam, bu sezon dünyanın en iyi U20 derecesini yaparak Türk atletizm tarihine adını yazdırırken, Yasemin Can ise Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk dünya 7'nciliğini getirdi.





- Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru





Türkiye, havuzda da büyük başarılara imza attı. 2020 sezonunda milli yüzücüler; 11'i altın, 11'i gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı.

Madalyaların yanı sıra dünya 5'incisi ve Avrupa 2'ncisi milli sporcu Emre Sakçı da tarihe ismini yazdırdı. Uluslararası Yüzme Ligi'nde, 50 metre kurbağalamada havuza giren Sakçı, ilk olarak Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu, rekortmen Adam Peaty'yi geçerek hem birinci oldu hem de tarihin en iyi 9'uncu derecesini elde etti.

Emre Sakçı, daha sonra aynı serinin Budapeşte ayağında bu kez 25,50'lik derecesiyle Avrupa rekorunun sahibi olarak Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.





- Engelli branşlarda toplam 28 altın





Turkcell'in ana sponsorluğunu yürüttüğü Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu da zorlu 2020 yılını oldukça başarılı bir şekilde noktaladı. Uluslararası organizasyonlarda bu yıl 4 disiplinde madalya alan bedensel engelli milli sporcular, toplamda 28 kez podyumun en üstüne çıkmayı başardı. Masa tenisi, okçuluk, yüzme ve badmintonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 32 gümüş, 31 de bronz kazandı.

Türk engelli yüzmesinin erkeklerdeki en önemli sporcularından Beytullah Eroğlu, 2020'ye de damga vurdu. Minsk'te gerçekleştirilen Uluslararası Yüzme Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcu, Türkiye'ye 4 altın madalya getirirken, 25 kişilik Türkiye kafilesi bu turnuvayı 18 altın, 23 gümüş ve 19 bronzla tamamladı.





- "TURKSPORU'nun her zaman yanındayız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, atletizm, yüzme ve bedensel engelli spor federasyonlarının ana sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Tüm dünya için zorlu geçen bir yılda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bu 3 değerli federasyonumuzu kutluyorum. Türk sporunun daha da gelişmesi için yıllardır hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadelenin güzel neticelerini almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Uluslararası şampiyonalarda bayrağımızı en yukarılara taşıyan sporcularımızla ne kadar övünsek azdır. Kurulduğumuz ilk günden bu yana TURKSPORU'nun her zaman yanındayız. Yeni sporcuların yetişmesine ve ülkemizin spor alanındaki ilerleyişine desteğimizi tüm gücümüzle devam ettireceğiz."