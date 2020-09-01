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Ekonomi Türkşeker'de hedef 950 bin ton şeker üretimi
Ekonomi

Türkşeker'de hedef 950 bin ton şeker üretimi

Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezler: - "2020-2021 kampanya döneminde 15 fabrikada 7 milyon 300 bin ton şeker pancarını işleyeceğiz ve buradan 950 bin ton şeker üretimi bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:44:16 -
Türkşeker'de hedef 950 bin ton şeker üretimi

MALATYA (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezler, 2020-2021 yılı pancar alım kampanyasına ilişkin, "2020-2021 kampanya döneminde 15 fabrikada 7 milyon 300 bin ton şeker pancarını işleyeceğiz ve buradan 950 bin ton şeker üretimi bekliyoruz." dedi.

Sönmezler, Malatya Şeker Fabrikasının 65. pancar alım kampanyasında yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl üretimin başarılı geçeceğini belirten Sönmezler, şunları söyledi:

"2020 yılında, 1400 yerleşim biriminde, 38 bin 200 üretici tarafından 1 milyon 242 bin 792 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 kampanya döneminde 15 fabrikada 7 milyon 300 bin ton şeker pancarını işleyeceğiz ve buradan 950 bin ton şeker üretimi bekliyoruz. Yine 320 bin ton melas, 2 milyon 200 bin ton da yaş pancar posası elde edilecek. Türkşeker hala şeker kotasında yüzde 36'lık payıyla, 94 yıllık mazisiyle, marka değeri, kalifiye personeli, deneyimi, bilgi birikimi, yaygın teşkilat yapısıyla ülkemiz şeker sektöründe öncü ve lider olma özelliğini devam ettirmektedir."

Çevreye duyarlı, asgari maliyet ve azami verimle şeker üreteceklerini aktaran Sönmezler, "Yerli üretimde milli değer markasını oluşturan Türkşeker, sektörde lider konumunu daha da güçlendirmek adına belirlediğimiz istikamette alacağımız aksiyonlarla çalışmalarına ara vermeden hızlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


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