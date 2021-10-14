Türkşeker 100 bin ton şeker üretti

Türkşeker’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu, Türkşeker'in kampanya sonunda kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedeflediği belirtildi. 2021-2022 kampanya döneminde, şeker sanayinin ilk şekerini 14 Eylül tarihinde üreterek yeni ambalajı ile buluşturan Türkşeker, yeni dönemde yenilenen kurumsal kimliğine uygun, ihracat normları gözetilerek, üç dilde tasarlanmış yeni çuvalları kullandı.

Yeni dönemde Türkşeker raflara geliyor

Son iki yılda küspe, melas ve etil alkol başta olmak üzere birçok yan üründe paketleme ve satış stratejileri ile hamle yapan ve şeker üretiminde sektör lideri olan Türkşeker, önümüzdeki günlerde 1, 3, 5 kilogramlık paket şeker, küp ve stick şeker çeşitleriyle raflarda da sektör lideri olmayı hedefliyor.