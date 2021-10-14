  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkşeker 100 bin ton şeker üretti
Ekonomi

Türkşeker 100 bin ton şeker üretti

Türkşeker’in, 2021-2022 kampanya döneminde üretime başlayan fabrikalarında üretilen şeker 100 bin tona erişti.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 05:58:00 -
Türkşeker 100 bin ton şeker üretti

Türkşeker’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu, Türkşeker'in kampanya sonunda kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedeflediği belirtildi. 2021-2022 kampanya döneminde, şeker sanayinin ilk şekerini 14 Eylül tarihinde üreterek yeni ambalajı ile buluşturan Türkşeker, yeni dönemde yenilenen kurumsal kimliğine uygun, ihracat normları gözetilerek, üç dilde tasarlanmış yeni çuvalları kullandı.

Yeni dönemde Türkşeker raflara geliyor

Son iki yılda küspe, melas ve etil alkol başta olmak üzere birçok yan üründe paketleme ve satış stratejileri ile hamle yapan ve şeker üretiminde sektör lideri olan Türkşeker, önümüzdeki günlerde 1, 3, 5 kilogramlık paket şeker, küp ve stick şeker çeşitleriyle raflarda da sektör lideri olmayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nde 'ırkçılık' depremi! İki isim istifa etti
Siyaset

Gelecek Partisi'nde 'ırkçılık' depremi! İki isim istifa etti

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Suzan Yücel Milli’nin “ırkçı, ayrımcı, yalancı” olduğu gerekçesiyle Aydın İl Teşkilat Başkanı Nevzat Aktaş..
Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı
Gündem

Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy’deki ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları..
Müstehcen giyinimli kızlar İngilizler ve Rusları birbirine düşürdü
Gündem

Müstehcen giyinimli kızlar İngilizler ve Rusları birbirine düşürdü

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde İngiliz ve Rus turist grupları 'Kıza bakma' nedeniyle birbirine girdi. O anlar otelde konaklayan diğer misa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay