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Ekonomi

Türksat Kablo’dan premium spor paketi promosyonu

Türksat Kablo, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda KabloTV hizmeti giriş paket, temel paket ve üst paket tarifelerindeki müşterilerine premium spor paketini şifresiz olarak sunacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:51:12 -
Türksat Kablo’dan premium spor paketi promosyonu

Türksat Kablo, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda KabloTV hizmeti giriş paket, temel paket ve üst paket tarifelerindeki müşterilerine premium spor paketini şifresiz olarak sunacak.


Türksat Kablo, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 16-19 Mayıs tarihleri arasında "Evde Kal" sloganını desteklemek amacıyla KabloTV hizmeti giriş paket, temel paket ve üst paket tarifelerindeki müşterilerine premium spor paketini şifresiz olarak sunacak.

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