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Ekonomi

Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti

Hafta sonu sunulacak hizmetten giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşteriler yararlanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:30:14 -
Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti

ANKARA (AA) - Türksat Kablo'nun, KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri, premium spor paketinden hafta sonu şifresiz yararlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat Kablo, 16-17 Mayıs'ta "evde kal" çağrısını desteklemek amacıyla KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterilere, premium spor paketi hizmetini şifresiz sunacak.

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