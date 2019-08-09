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Türksat Kablo'dan bayram promosyonu

09 Ağustos 2019 Cuma 13:35
Türksat Kablo'dan bayram promosyonu

ANKARA (AA) - TÜRKSAT Kablo, kablo TV kullanıcılarına Kurban Bayramı süresince, tüm kanallardaki yayınları şifresiz izleme olanağı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kablo TV hizmetinden yararlananlar, 11-14 Ağustos tarihleri arasında tüm kanalları şifresiz izleyebilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:35
  1. Kablo TV
  2. Kurban Bayramı
  3. Türksat

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