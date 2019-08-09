Türksat Kablo'dan bayram promosyonu

ANKARA (AA) - TÜRKSAT Kablo, kablo TV kullanıcılarına Kurban Bayramı süresince, tüm kanallardaki yayınları şifresiz izleme olanağı sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kablo TV hizmetinden yararlananlar, 11-14 Ağustos tarihleri arasında tüm kanalları şifresiz izleyebilecek.

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