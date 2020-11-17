“Türksat 5A aralıkta gönderiliyor”

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun gelecek ay fırlatılacağını açıkladı. Şen, “Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını”na katılarak, Türkiye’nin 5’inci nesil uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B’ye ilişkin bilgi verdi.

Yeni yörüngede yer alacak

Şen, aralıkta uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5A haberleşme uydusunun son teknoloji ve daha fazla kapasiteyle yeni yörüngede yer alacağını, gelecek yılın ikinci çeyreğinde fırlatılacak Türksat 5B’nin ise 53 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesiyle geniş bir coğrafyada ülkelerin veri haberleşmesi altyapısını oluşturacağını bildirdi.

Test aşamasından geçti

Uzay yarışının devam ettiğini belirten Şen, Türksat 5A’nın fırlatılmasının, Türkiye’nin bu yarışta yer aldığının somut örneği olduğunu söyledi. Farklı boyutlarda ve şekillerde yapılan uydunun, fırlatma esnasında ve sonrasında herhangi bir hasar oluşmadan görevini yerine getirmesi için hassas test süreçlerinin olduğunu belirten Şen, birçok bağımsız değişkene bağlı olarak fırlatma tarihinin belirlendiğini dile getirdi. Şen, Türksat 5B uydusunun ise 2021’in ikinci çeyreğinde fırlatılmasının planlandığını aktararak, teknolojik ve teknik süreçlerin sözlerle şekillendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle tampon zaman aralığının bırakılması gerektiğini söyledi. Cenk Şen, burada önemli olan konunun hak kaybına uğramadan, milli egemenlik alanlarını belirleyen frekans aralıklarına ve yörüngelere zamanında uyduları götürmek olduğunu bildirdi.

6A Çalışmaları başladı

Teknolojinin değişmesine bağlı olarak her şeyin değiştiğine işaret eden Şen, teknoloji yarışında yer alması gereken Türkiye’nin, özellikle uzay teknolojileri konusunda ciddi gayret gösterdiğini ifade etti. Şen, söz konusu çabalar doğrultusunda Türksat 6A ile ilgili çalışmaların başlatıldığını anımsatarak, bu uydunun TÜBİTAK Uzay’ın proje koordinatörlüğünde Türk şirketleri tarafından yapıldığı bilgisini verdi.

Türk tasarımı

Türksat 6A’nın 42 derecede hizmet vereceğini aktaran Şen, uydunun içinde bulunan birçok parçanın Türk mühendisler tarafından tasarlandığını, ana gövdesini oluşturan modelle ilgili test çalışmalarının başladığını vurguladı. Şen, ileride beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için çok ciddi test metodolojilerinin takip edildiğini, bunların hiçbir basamak atlanmadan çok ciddi şekilde hem dokümante edildiğini hem de tekrarlandığını anlattı. Uydunun, TUSAŞ kontrolündeki USET’te üretim faaliyetlerine devam edildiğini belirten Şen, “Türkiye’nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A’nın 2022’de uzaya gönderilmesini planlıyoruz” dedi.