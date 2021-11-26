Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar 120 milyona yakın aşı uygulandı. İlk aşısı veya hatırlatma dozunu Turkovac olmak isteyenler ise ‘Yerli aşının yan etkisi oluyor mu?’ sorusuna cevap arıyor.

Turkovac aşısının yan etkisi var mıdır? Yerli aşı yan etkileri

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.

Uzmanların daha önce yaptığı açıklamalarda yan etki olarak enjeksiyonun uygulandığı bölgede şişlik, hafif baş ağrısı görüldüğü ifade edilmişti. Ancak bu yan etkilerin de son derece nadir rastlandığı belirtilmişti.