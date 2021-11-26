  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Turkovac aşısının yan etkisi var mıdır? Yerli aşı yan etkileri
Sağlık

Turkovac aşısının yan etkisi var mıdır? Yerli aşı yan etkileri

Yerli aşı yan etkileri güncel | Acil kullanım onayı için başvuru yapılan Turkovac aşısının kullanılması için geri sayım başladı. Turkovac aşısı yaptırmak isteyenler ise ‘Yerli aşının yan etkisi var mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yerli aşının yan etkisi ne? Yerli aşıda kol ağrısı ateş oluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:50:00 -
Turkovac aşısının yan etkisi var mıdır? Yerli aşı yan etkileri

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar 120 milyona yakın aşı uygulandı. İlk aşısı veya hatırlatma dozunu Turkovac olmak isteyenler ise ‘Yerli aşının yan etkisi oluyor mu?’ sorusuna cevap arıyor.

Turkovac aşısının yan etkisi var mıdır? Yerli aşı yan etkileri

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.

Uzmanların daha önce yaptığı açıklamalarda yan etki olarak enjeksiyonun uygulandığı bölgede şişlik, hafif baş ağrısı görüldüğü ifade edilmişti. Ancak bu yan etkilerin de son derece nadir rastlandığı belirtilmişti.  

Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?
Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?

Sağlık

Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İnşallah tamamen ortadan kaldıracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İnşallah tamamen ortadan kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’yle ilgili mesaj yayımladı. ..
Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!

Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile başlatılan..
Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu
Siyaset

Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu

Yayınlanan son anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 60'ı enflasyon, fahiş fiyat ve işsizlik gibi ekonomik sorunları muhalefetin değil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay