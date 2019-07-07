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Türkmenler'den valilik tepkisi: Bu, iradenin dayatılmasıdır

Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin Kerkük'e yeni vali belirlenmesi konusunda anlaşmaya varmasına tepki gösteren Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Ahmed Haydar, yeni bir vali atanmasının toplumun çözülmesine neden olacağını, bunun iradenin dayatılması anlamına geldiğini söyledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 07:46
Türkmenler'den valilik tepkisi: Bu, iradenin dayatılmasıdır

Irak Türkmen Cephesi, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki partinin anlaşmasıyla Kerkük'e yeni vali belirlenmesine karşı olduklarını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Ahmed Haydar, Kerkük'e yeni bir vali atanmasının toplumun çözülmesine neden olacağını, bunun iradenin dayatılması anlamına geldiğini söyledi.

Haydar askeri, güvenlik, politik ve idari yönden Kerkük meselesinin çözümü için en uygun seçimin tek masa etrafında oturarak, kentin tüm bileşenlerinin arasında bir ittifakla mümkün olabileceğini dile getirdi.

"Çç unsur arasında uzlaşıyla belirlenir"

"İradenin dayatılması çabası fayda vermez." diyen Haydar, görüşmelerde kentin birkaç unsurunun marjinalleştirilmesine dikkati çekti.

Haydar, şunları söyledi:

"Türkmenler Kerkük valiliği makamının kendilerine verilmesini istiyor. İradenin dayatılması politikası daha önce denendi ve başarılı olmadı. Kentte güvenlik zafiyeti, patlamalar ve çekişmelerin yanı sıra Kerkük'te toplumun çözülmesine neden oldu. Kürtler, valilik makamında bir Kürdün olmasını istiyor. Bu görüşme ve diyaloglarda sunulacak siyasi bir istektir, Hristiyanların yanı sıra kentin Türkmen, Arap ve Kürtlerden oluşan üç unsuru arasında uzlaşıyla belirlenir."

Irak devleti kurulduğundan bu yana Türkmenlerin vilayetin yönetimine gelmediğine işaret eden Haydar, "Bu bizim hakkımız ve Kerkük'ün asli unsurunun meşru bir isteğidir" şeklinde konuştu.

Şair ve romancıyı Vali yapacaklar

Haydar, uzlaşıdan çıkacak olanı kabul edeceklerini ancak gelecek dönemde vilayetin yönetiminin Türkmenlere verilmesini istediklerini vurguladı.

Dün, Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kerkük'e yeni valinin belirlenmesi konusunda Kürdistan Demokrat Partisi ile anlaştığını duyurmuştu. Bu iki parti, Irak'ın kuzeyinde şair ve romancı kişiliğiyle tanınan Tayyib Cebbar'ın Kerkük Valisi olarak atanması konusunda aralarında anlaştıklarını açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 07:46
  1. Irak Türkmen Cephesi
  2. Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  3. Kerkük
  4. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Ahmed Haydar
  5. Kerkük meselesi
  6. Türkmenler
  7. Kürdistan Yurtseverler Birliği
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  9. Tayyib Cebbar
  10. Kerkük Valisi

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