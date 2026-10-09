Türkmenistan’da Bakü-Tahran zirvesi! Aliyev ile Pezeşkiyan Avaza’da buluştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'da bir araya geldi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi kapsamında Avaza bölgesinde yapılan görüşmede Pezeşkiyan, iki ülke arasında tarihi dostluk ve akrabalık ilişkileri bulunduğunu belirterek, İran'da yaşanan olaylar sırasında Azerbaycan'ın dost ve iyi komşu olarak sergilediği tutumun takdir edildiğini yineledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise İran'ın, üye olmayan bir devlet olarak ilk kez BDT Liderler Zirvesi'ne katılmasına değindi.

Görüşmede, Ağbend-Kelale projesinin uygulanmasına ilişkin çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu memnuniyetle kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devlet başkanlarının son görüşmesinde ele alındığı hatırlatılarak, bu konuların hayata geçirilmesi için iki ülkenin ilgili kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.