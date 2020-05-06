Türkmen siyasetçi Ammar Kahya’na Kerkük’te el bombalı saldırı
Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Irak'taki Ata Partisi Kerkük Sorumlusu Ammar Kahya’nın evine el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu can kaybı yaşanmazken, faillerin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Irak'taki Ata Partisi Kerkük Sorumlusu Ammar Kahya'nın Kerkük'teki evine el bombalı saldırı düzenlendi.
Can kaybı yaşanmadı
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen yetkili Kahya'nın evine el bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak evde hasar oluştuğunu aktaran Kamil, faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Bir koruma yaralandı
Türkmen yetkili Kahya da evinin önündeki güvenlik kulübesine el bombası atılması sonucu bir korumasının yaralandığını söyledi.
Saldırıda DEAŞ şüphesi
Kahya, saldırının terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı yöntemlerle benzerlik taşıdığını dile getirdi.
Son aylarda Kerkük kent merkezi ve güneyine yönelik saldırıların arttığına işaret eden Kahya, Bağdat hükümetinden bu durumun önüne geçilmesini istedi.