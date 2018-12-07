0553 313 94 23

Türkmen cephesinden Irak hükümetine sert tepki

Irak Türkmen Cephesi, mevcut hükümetin ülkedeki Türkmenlere saygı duymadığını açıklayarak, boykot çağrısı yaptı.

07 Aralık 2018 Cuma 22:07
Türkmen cephesinden Irak hükümetine sert tepki

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Irak hükümetinin Türkmenlerin haklarına saygı duymadığını belirterek, hükümet kurma oturumlarını boykot edeceklerini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşed Salihi yaptığı açıklamada, Irak’ın Türkmenlerin haklarına saygı duyan son ülke olduğunu belirterek, “Dünya İnsan Hakları münasebetinin yaklaştığı bu dönemde Irak Türkmenleri, haklarına saygı duyulan en son ülke Irak olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle Türkmenlerin kendine özgü gösteri yapma hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Bakanlık istiyorlar

ITC ve listesini hedef alan intikam eylemleri olduğuna dikkat çeken Salihi, seçim ve milli hakları ihlale maruz kalan ITC ve Türkmenlerin yeni hükümette bir bakanlığa sahip olmamasını eleştirdi.

ITC’nin Irak Meclisi’ndeki hükümet kurma oturumlarını boykot edeceklerini vurgulayan Salihi, haklarının sağlanmadığı takdirde bütün Türkmen milletvekillerini meclis oturumlarını boykot etmeye davet etti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin, kabinede kalan 8 bakanlık için Irak Meclisi’ne gönderdiği isimler arasında Türkmenlerin olmaması Türkmenler tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:07
  1. Irak
  2. Irak Türkmen Cephesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'dan flaş destek! 'Hepimizin üzerinde sarı yelek var"
    1. Hollanda'dan flaş destek! 'Hepimizin..
    2. GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ'nün..
    3. Darbe sanığı 2 tuğgeneral hakkında..
    4. "Biz oyun bozmayı 15 Temmuz'da bitirdik"
    5. ABD, Suriye'de ölüm kustu! 30 sivil..
    6. "Tek hedefimiz Denizlispor'u şampiyon..
    7. Ayrı yaşadığı eşini öldürdü
    8. Öğretim görevlisi evinde ölü halde..
    9. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli..
    10. Faaliyetler durduruldu: Avrupa..
    11. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur'..
    12. Oktay Derelioğlu kovuldu! 'Tezgaha..
    13. Türkmen cephesinden Irak hükümetine..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. "Hepimizin üzerinde sarı yelek var"
    16. Alanya'da ses yok! Kartal fırsat tepti
    17. Arap Birliği BM'nin Hamas kararından..
    18. Gösteriler Fransa'dan sonra bir ülkeye..
    19. Atakule umudun rengi turuncuya büründü
    20. 1 ton 271 kilogramlık eroinin altından..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"