Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Irak’ın Kerkük vilayetinde valilik görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Kerkük Vilayet Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, yapılan oylama sonucunda yeni vali olarak Ağa göreve getirildi. Bu gelişmeyle birlikte Kerkük Valiliği, yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden Türkmenlerin yönetimine geçmiş oldu. Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağa, Türkmenlerin Kerkük yönetimine duyduğu özlemin sona erdiğini belirterek bunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

KERKÜK’E HİZMETKÂR OLMAYA GELDİK

Göreve başlarken kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Ağa, Kerkük’te hiçbir etnik ya da mezhepsel ayrım gözetmeden tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi. “Kerkük’e hizmetkâr olmaya geldik” diyen Ağa, şehrin ortak değeri olan huzur ve istikrarı yeniden tesis etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Kerkük’ün geçmişte uzun yıllar boyunca çeşitli mağduriyetler, güvenlik sorunları ve terör olaylarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ağa, yeni dönemde bu olumsuzlukların geride bırakılacağını belirtti. Şehrin daha aydınlık, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe taşınacağını ifade eden Ağa, bunun için somut adımlar atacaklarını kaydetti. Sözlerinin yalnızca vaat olarak kalmayacağını vurgulayan Ağa, sağlık, eğitim, güvenlik ve altyapı alanlarında kapsamlı projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Yeni yönetimin önceliğinin Kerkük halkının yaşam kalitesini yükseltmek olacağını belirten Ağa, tüm kesimlerin desteğiyle kenti yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AKİT’E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Diğer yandan Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi ve Türkmen Bakanı Aydın Maruf, Kerkük valiliği seçimlerini gazetemize değerlendirdi. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Maruf, yaşanan değişikliğin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu gelişmenin yalnızca Kerkük için değil, tüm Irak ve bölge açısından da bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

BİZİM İÇİN MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK

Yaşanan gelişmelerin Türkmenler için manevi bir değere sahip olduğunu kaydeden Maruf, “Bu aşamada özellikle de Kerkük gibi bir şehirde Türkmenler için önemli bir gelişme olan Türkmen valinin gelmesi, Osmanlı Devleti’nden sonra ilk defa Irak’ta bir şehirde, özellikle Kerkük’te bir Türkmen valinin olması anlamına geliyor. Bu sadece Kerkük’teki Türkmenler için değil, tüm Irak Türkmenleri için bir gurur kaynağı olmuştur. Yani bizim için manevi anlamda büyük önem taşır. Kerkük’te bu gelişme hem kardeşliğe hem de birlikte yaşama kültürüne önemli katkı sağlar. Bu süreçte yaşanan değişim gerçekten anlamlı bir dönüşümdür. Türkmenler bunu hak ediyor. Irak’ta önemli bir toplum olan Türkmenler, her zaman barıştan yana olmuş, haklarını demokratik yollarla talep etmişlerdir. Bu aşamada bir Türkmen valinin olması gerçekten güzel bir durum, anlamlı bir gelişmedir. Aslında bu adımın daha önce atılması gerekirdi. Ancak bugün gelinen noktada bu değişim, sadece Türkmenler için değil bölgede yaşayan tüm kesimler için hayırlı olacaktır inşallah” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA YER ALDI

Valilik makamının Türkmenlere geçmesinde Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin daha sıkı olacağını belirten Aydın Maruf, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman Irak Türkmenlerinin yanında olmuştur. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı, her zaman büyük destek sağladı. Zor dönemlerimizde en güçlü desteği Türkiye’den gördük. Irak Türkmenleri için Türkiye Cumhuriyeti büyük bir anavatan ve ağabey olarak görülmektedir. Orta Doğu’da Türkiye, sadece Türkmenler için değil, birçok mazlum halk için de bir umut ve destek kapısı olmuştur. Bugün de Türkiye’nin desteği devam etmektedir. Irak’ta ve bölgede her zaman yanımızda olmuştur. Bundan sonraki süreçte de bu desteğin aynı şekilde devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah bu iş birliği daha da güçlenerek sürecektir” şeklinde konuştu.