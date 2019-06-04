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"Türklerle şaka olmaz"

- EAFF Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün takım kaptanı Şeyhmus Erdinç:"Türk'ün bayrağının olduğu yerde şampiyonluk olacak, olmak zorunda"- "Böyle bir takıma kaptanlık yapmaktan onur ve gurur duyuyorum"

04 Haziran 2019 Salı 12:39
"Türklerle şaka olmaz"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - İlk kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün takım kaptanı Şeyhmus Erdinç, "Biz kupayı getirdik. İnşallah her zaman Türkiye'de kalacak." dedi.

Şeyhmus Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'da gerçekleştirilen ve şampiyonluğa ulaştıkları organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Türk'ün bayrağının olduğu yerde şampiyonluk olacak, olmak zorunda." diyen Şeyhmus, "İngilizler, grup maçına çıkarken bize masa başı oyunları yapıp, bizim moralimizi düşürmeye çalıştı. Biz bunları unutmayacağız. Anında karşılık verdik ve onlara 7 gol attık. Türklerle şaka olmaz." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir turnuva süreci geçirdiklerini belirten Şeyhmus, "Böyle bir takıma kaptanlık yapmaktan onur ve gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.


- "Ülkemize getiremediğimiz bir tek Dünya Kupası kaldı"


Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün takım kaptanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk'ün bayrağının olduğu yerde birincilikten başka bir ihtimal olmadığının bilincinde olarak organizasyona gittik. Ancak düşünüyorsunuz. Karşınızda Everton gibi köklü bir kulübün kurmuş olduğu ampute futbol takımı var. Legia Varşova gibi köklü bir kulübün kurmuş olduğu bir takım var. Ampute futbolda yıllardır kupalara ambargo koymuş Dinamo Altai var. Onlarla finalde oynadık. Rusya üst üste üç kez dünya şampiyonu olmuş bir ülke. Tabii ki bunları düşünerek temkinli gidiyorsunuz. Biz kupayı getirdik. İnşallah her zaman Türkiye'de kalacak."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ampute futbolu, dünyada Türkiye'den sorulacak." ifadesiyle ilgili Şeyhmus Erdinç, "Ampute futbol olarak ülkemize getiremediğimiz bir tek Dünya Kupası kaldı. Allah bize o gururu da nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Ampute futbolu, dünyada Türkiye'den sorulacak.' görüşleri var. Biz de onun bu görüş ve duygularına karşılık verecek şekilde hareket edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:39
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