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’Türklerin Savaş Sanatı’ raflarda

Ahmet N.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:36
’Türklerin Savaş Sanatı’ raflarda

Ahmet N. Özdal’ın "Türklerin Savaş Sanatı" adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Ortaçağ Türk-İslam dünyası üzerine yetkin bir araştırmacı olan Ahmet N. Özdal’ın kaleme aldığı "Türklerin Savaş Sanatı" adlı kitabı, Timaş Yayınları etiketiyle okuyucuların beğenisine sunuldu. Renkli ve görselli olan kitap,Türklerin tarih boyunca kullandıkları savaş taktikleri ve silah teknolojilerini anlatıyor. Eserde, 11. ve 14. yüzyıllar arası, göçebe ve yerleşik savaş usullerinin bazen karşılaştığı bazen de iç içe geçtiği dönemle ilgili bilgi veriyor.



Yazar hakkında


Ahmet N. Özdal, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğretim üyesi. "Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem" adlı kitabımızın yazarıdır. Ortaçağ alanında yaptığı çalışmalarla biliniyor. Daha önce basılan bir diğer kitabı da "Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar" adını taşımaktadır.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:36
  1. sanat
  2. kitap

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