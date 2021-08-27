Türkleri sokmamak için taşkınlık çıkarmışlardı! Sayı 200 bini geçti

Geçtiğimiz ekim ayında açılan Kapalı Maraş'ı bugüne kadar 200 binden fazla kişi ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kenti sınırlarında bulunan Kapalı Maraş bölgesinin geçtiğimiz ekim ayında yüzde 3,5’lik kısmı ziyarete açılmıştı. 46 yılın ardından ziyarete açılan bölgeyi bugüne kadar 200 binden fazla kişinin ziyaret ettiği açıklanırken, bölgenin 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebildiği aktarıldı.

Bölgeyi ziyaret edenler açılan büfeler ve yapılan bisiklet yoları ile hoş vakit geçirirken, ziyaretçilere iki farklı plajda denize girme imkanı sunuluyor.

Rumlar taşkınlık çıkarmıştı

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasına tepki gösteren Kıbrıs Rum Kesiminde bir grup Rum, Derinya sınır kapısında gösteri düzenlemişti. Havai fişek atarak yangına sebep olan Rumlar taşkınlık çıkarmıştı.

Mehter Marşı dinletilip İstiklal Marşı okundu

O anlarda sınırın kuzey tarafında toplanan Kıbrıslı Türkler ise taşkınlık çıkaran Rumlara önce Mehter Marşı'nı dinletti, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.