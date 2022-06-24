Türkler üretti... Dünyanın en iyisi!

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Ankara'da gerçekleştirilecek SEDEC Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Şirket açıklamasına göre, dünyanın 69 ülkesine ihracat gerçekleştiren global marka CANiK, ihracat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. CANiK, 28-30 Haziran'da bu sene 3'üncüsü gerçekleştirilecek SEDEC Fuarı'nda sanayicilerin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleriyle Ankara'da buluşmaya hazırlanıyor.

Fuarda milli uçaksavar CANiK M2 QCB, tabanca METE ve ateşli silah aksesuarlarının yanı sıra CANiK M2 QCB'nin hızlandırılmış versiyonu M2F de sergilenecek. Fuarda CANiK, ihracata yönelik yeni iş birliklerine de imza atmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, CANiK ürünleriyle Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünyaya açılan kapısı olma hedefiyle yolculuklarına devam ettiklerini belirtti.

Geçen yıl ihracatlarını yüzde 60 artırarak Türkiye'de en hızlı büyüyen üçüncü şirket olduklarını aktaran Aral, "Bu başarılara yenilerini eklemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemiz ve sektörümüz için son derece önemli bir buluşma olarak gördüğümüz SEDEC Fuarı da kendi evimizde ürünlerimizi dünyaya sunacağımız bir platform olacak. Fuarda ilk defa geçen yıl görücüye çıkardığımız yerli uçaksavar CANiK M2 QCB'yi de gururla sergileyeceğiz. Dünyada 69 ülkeye ihraç ettiğimiz ürünlerimizle uluslararası arenadaki pozitif algımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

CANiK, dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı uçaksavarı M2 QCB ile uçaksavar üreten dünyadaki 5 firmadan biri konumunda yer alıyor. Yerli ve milli uçaksavar dünyaya ihraç edilmesinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor. CANiK, yıl boyunca 5 kıtada toplam 18 global fuara katılım sağlamayı planlıyor.