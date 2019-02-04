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Türkler Google'da en çok neyi arıyor?

Google, Türkiye genelinde 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. Peki, Türkler Google'da en çok neyi arıyor? İşte cevabı...

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:14
Türkler Google'da en çok neyi arıyor?

Google, Türkiye genelinde 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. Peki, Türkler Google'da en çok neyi arıyor? İşte cevabı...

Türkler Google'da en çok neyi arıyor?

Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Adana'da meydana gelen depremin başı çektiği en çok arananlar listesinde Barış Manço da yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.

Google arama trendleri 28 Ocak - 4 Şubat 2019

Adana'da deprem

Barış Manço

Transfer haberleri, KAP

Itır Esen

İlk Atama, Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Kılavuzu

Organize İşler 2

Aslı Turanlı, Ata Demirer

İskender Evrenesoğlu

Seda Ocak

Mine Tugay

Mavi Balina

Fatih Portakal

Arda Turan, Berkay

Hazal Kaya, Ali Atay

Murat Ceylan

Nagehan Şaşmaz

Nurettin Soyer

SMA hastalığı

TÜİK, Türkiye nüfusu

YÖKDİL Sınavı

Bahar Candan

Turgut Arseven

Hikmet Tuğsuz

İbrahim Dülger

Defne Joy Foster

Kıdem tazminatı vergi iadesi

Avrasya Tüneli fiyatı

Özdemir Asaf

Mine Kılıç

İlknur Soydaş

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:14
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  5. Google arama trendleri 28 Ocak - 4 Şubat 2019
  6. Google'da en çok ne arıyoruz?
  7. Türkler Google'da en çok neyi arıyor?

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