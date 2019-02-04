Türkler Google'da en çok neyi arıyor?
Google, Türkiye genelinde 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. Peki, Türkler Google'da en çok neyi arıyor? İşte cevabı...04 Şubat 2019 Pazartesi 14:14
Google, Türkiye genelinde 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. Peki, Türkler Google'da en çok neyi arıyor? İşte cevabı...
Türkler Google'da en çok neyi arıyor?
Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Adana'da meydana gelen depremin başı çektiği en çok arananlar listesinde Barış Manço da yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.
Google arama trendleri 28 Ocak - 4 Şubat 2019
Adana'da deprem
Barış Manço
Transfer haberleri, KAP
İlk Atama, Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Kılavuzu
Organize İşler 2
Aslı Turanlı, Ata Demirer
Seda Ocak
Mine Tugay
Mavi Balina
Arda Turan, Berkay
Hazal Kaya, Ali Atay
Murat Ceylan
Nagehan Şaşmaz
Nurettin Soyer
SMA hastalığı
TÜİK, Türkiye nüfusu
YÖKDİL Sınavı
Bahar Candan
Turgut Arseven
Hikmet Tuğsuz
İbrahim Dülger
Defne Joy Foster
Kıdem tazminatı vergi iadesi
Avrasya Tüneli fiyatı
Özdemir Asaf
Mine Kılıç
İlknur Soydaş
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