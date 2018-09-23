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Türkler geldi, korkmayın

PYD-YPG ve DAEŞ’lı teröristlerden temizlenen Azez’de halk yeniden güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Minarelerden kimi zaman teşrik tekbirlerin yükseldiği Azez’de yaşayan bölge halkı, Türkiye'ye her zaman minnettar olduğunu ve dualarının Türk askeriyle olduğunu söyledi.

23 Eylül 2018 Pazar 11:13
Türkler geldi, korkmayın

Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus  ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez'de şimdilerde, özgürce hayat sürdürebilmenin huzuru yaşanıyor. Gazetemize konuşan Azez sakinleri de, “Düşmüştük, Türkiye imdadımıza yetişti” diyerek yaşananları özetliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman askerleri tarafından 29 Ağustos'ta terör örgütü PKK/PYD, Sacur Nehri'nin güneyine püskürtülürken, DEAŞ ise Cerablus ve çevre bölgelerden tamamen temizlendi. 1 Eylül tarihinde Türkiye'nin Kilis-Gaziantep sınırı terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlendi ve Azez-Cerablus hattında kontrol sağlandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez'de şimdilerde ise, özgürce hayat sürdürebilmenin huzuru yaşanıyor.

Akit, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin en büyük şehirlerinden Halep'e bağlı Azez'de yerli halkla buluştu. Terör örgütü DEAŞ'tan Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen Azez'de hayata bir kez daha sarılan genci yaşlısı tüm Azez halkı, topraklarının teröristlerden temizlenmesinin sevincini yaşıyor. Azez’in teröristlerden temizlenmesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Kürt kökenli 14 yaşındaki Kerim Irtık, gözyaşlarına hakim olmadı.

KENDİMİZİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUZ

Irtık, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bölgeye gelmesinden beri Azez halkı kendini özgür hissetmeye başladı. Her yerde mayınlar vardı. Korkarak yürüyorduk. Türk askeri mayınları temizledi. Önceden malımızı zorla alıyorlardı, vermezse hapse girersin diye ailemizi tehdit ediyorlardı. Şu an çok mutluyuz, bize ücretsiz olarak ekmek, yiyecek dağıtıldı ve birçok ihtiyacımızı karşıladılar” açıklamasında bulundu. Teröristlerin olduğu dönemde yaşıtlarının zorla silah altına alınmak istendiğini, kendilerinden para toplandığını ve ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini anlatan 12 yaşındaki Cemal Abur da artık köylerinde huzurlarını kaçıracak kimseyi istemediklerini söyledi. Köy sakinlerinden 40 yaşındaki Abdullah Yasin ise, "Bizim hiçbir sıkıntımız yok. Toprağımızda bulunmanın sevincini nasıl ifade edebilirim? Türk askeri, çok iyi davrandı bizlere. Başta korktuk Türk askerinden ama çok merhametli insanlarmış. Çok şükür artık güvendeyiz. Askerler kontrolü sağlayınca burada hayat güzel oldu. Biz Azez'de kendi köyümüzde kalmak istiyoruz. Zaten köyümüzden hiç çıkmadık ve çıkmakta istemiyoruz. Önce köyümüzde çatışmalar çok yoğundu. Şu an her şey sakin. Allah'a hamdolsun çalışıyoruz" dedi.

TÜRKİYE SAYESİNDE HUZURLUYUZ

Humus’ta bir dönem döner ustası olarak çalışan 73 yaşındaki Sefire Oparcı da, Türk halkının ve devletinin sayesinde Azez'de insanların rahat bir yaşam sürdüğünü söyledi. Bölgede nüfusun çok kalabalık olduğunu anlatan Oparcı, "Biz elhamdülillah şu an çok iyi yaşıyoruz. Esed sürekli saldırdığı için önce halk çok korkuyordu. Şimdi hiç kimse ondan korkmuyor çünkü o yıkılacak. Burada normalin üzerinde bir kalabalık var ve bu zaman zaman saldırıların olması için biz istemesek de bir gerekçe oluyor. Alışveriş çok iyi"şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:13
  1. Kilis
  2. Ordu
  3. Gaziantep
  4. Azez halkı
  5. suriye
  6. türk ordusu

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