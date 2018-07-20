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Türkler dünyada her gün büyüyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının yurt dışındaki büyüme stratejilerini sürdürdüğünü ve ortalama her gün en az iki yeni mağaza açtığını belirterek, 2018’e başlarken 3 bin 150 olan yurt dışı mağaza sayısının yılın sonunda 4 bin sınırına yaklaşacağını bildirdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:53
Türkler dünyada her gün büyüyor

Öncel, yaptığı açıklamada, Türk markalarının geçen yıl 650 mağaza açtıkları yurt dışındaki büyüme stratejilerini bu yıl da sürdürdüğünü kaydederek, Türk markalarının yurt dışında ortalama her gün en az iki yeni mağaza açtığını söyledi.

Yurt içinde karlılığın giderek düşmesinin markaları yurt dışı arayışlarına hız vermek durumunda bıraktığını dile getiren Öncel, önceki yıllarda dövize endeksli yapılan ve güncellenemeyen kira kontratları ile ham madde maliyetlerindeki artış ve ithalat vergilerinin karlılığı düşürdüğünü anlattı.

Öncel, BMD üyesi markaların 2017’de yurt dışında 650 yeni mağaza açtığını anımsatarak, “2018’e başlarken 100 markamızın 108 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500’e yakın satış noktası bulunuyordu. Markalarımızın 2015 ve öncesinde imzaladıkları kontratlara yönelik sıkıntıları hala tam olarak çözülmedi” diye konuştu.

Ülke dışındaki fırsatları değerlendirmeye ağırlık verdiklerini aktaran Öncel, “Markalarımızın planlamalarına baktığımızda yurt dışında her gün ortalama iki yeni mağaza açtığımızı söyleyebiliriz. Yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 4 bine, 2020’de ise 6 bin sınırına yaklaşacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

Öncel, Türk markalarının bugüne kadar en çok mağazayı Rusya’da açtığını belirterek, 2017 sonu itibarıyla Rusya’da Türk markalarının 515 mağazası olduğunu bildirdi.

Sinan Öncel, bu alanda Rusya’yı 264 mağaza ile Suudi Arabistan, 227 mağaza ile Kazakistan, 199 mağaza ile İran, 181 mağaza ile Ukrayna, 134 mağaza ile Romanya, 128 mağaza ile Irak, 125 mağaza ile Azerbaycan, 102 mağaza ile KKTC, 75 mağaza ile Gürcistan’ın takip ettiği bilgisini verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:53
  1. Birleşmiş Markalar Derneği

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