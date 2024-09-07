"Türkler domuz etli döner yemeye başladı" diyorlardı! Türkiye'nin merak ettiği sayı belli oldu

Turizm sezonunda ekspres vizeden yararlanan Türk turistler başta Midilli adası olmak üzere Ege’deki Yunan adalarına akın etti. Turizm sezonunda 372 bin 495 Türk turistin adaları ziyaret ettiği açıklandı.

Türk turistlerin turizm sezonunda tatil için tercihi Ege’deki Yunan adaları oldu. Kapıda ekspres vizenin yürürlüğe girdiği tarihten Ağustos ayının sonuna kadar 54 bin 373'ü ekspres vize ile olmak üzere toplam 372 bin 495 Türk turistin tatil için adaları tercih ettiği açıklandı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, Türk turistlerden 21 bin 987 kişi Midilli, 19 bin 623 kişi Sakız Adası ve 12 bin 763 kişi Sisam adasını tercih etti.

Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tedbirin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Ağustos'a kadar Türkiye'den adalara 254 bin 213'ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist geldi.

Türklerden 92 bin 18'i Midilli, 89 bin 456'sı Sakız ve 72 bin 739'u Sisam’ı ziyaret etti. Kuzey Ege'de turizm tarihinde rekor sayı olan 254 bin 213 Türk turistin 54 bin 373'ü limanlarda giriş vizesi almış olmasının Türkiye ile Yunanistan arasında gelişen ikili ilişkiler nedeniyle olduğu açıklandı.

Ayrıca Türkiye üzerinden adaları ziyaret eden Avrupa vatandaşlarının sayısının 80 bini aştığı belirtildi.