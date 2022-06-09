Türkler, Çinliler bir de Ruslar yapıyor! Temel Kotil: Yüzlerce kilometrede...

Tekirdağ'a gelen TUSAŞ Başkanı Temel Kotil, 10 bin tonluk Atak Helikopteri, beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip ve Türksat 6A uydusu yaptıklarını ifade etti. Kotil, 'Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip beşinci nesil bir savaş uçağı. F-16'lar 3'üncü nesil savaş uçakları. F-16'lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. 3'üncü nesiller birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider' dedi.

56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahil dolgu alanında düzenlenen söyleşiye katılan Kotil, TUSAŞ ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ilk 7'ye girmek istediğini belirten Kotil, "Yakında gireriz. Atak helikopterden 3 tane yapıyoruz ayda. Gökbey'den inşallah 2023'ten itibaren ayda 2 tane yapacağız. Atak helikopterimiz 5 ton. Kendi klasmanında dünyanın en iyi helikopteri. Şimdi 11 tonluk Atak-2 helikopterini yapıyoruz. 18 Mart 2023'de ilk uçuşunu yapacak. 9 ay sonra uçuş yapacak. Bu, tümüyle özgün bir helikopter. TUSAŞ'ın lisansıyla olacak, tümüyle yerli. 18 Mart 2023'teki ilk uçuşa hazırlanan eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in imalatı devam ediyor." dedi.

Kotil, Milli Muharip Uçak'ın beşinci nesil olduğunu belirtti.

F-16'ların ise üçüncü nesil savaş uçağı olduğunu belirten Kotil, "F-16'lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. Üçüncü nesiller, birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Beşinci nesil uçaklar, yüzlerce kilometre uzaktan işini bitirir evine gider. Beşinci nesil uçak olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz ya bunun üzerinde bir sürü bilgisayar var, bir sürü radar var. Her tarafı görürler, yaklaşamazsın. Dünyadaki en iyi uçak F-22, Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetleri kullanıyor. Bir de F-35 var, onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor. 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Uçak, ülkenin bekası için önemli. Milli Muharip Uçak, yüzde 100 milli olacak." ifadelerini kullandı.

Kotil, TUSAŞ olarak haberleşme uydusu yaptıklarını, 5B, 5A uydularının uçtuğunu, 6A uydusunu kendilerinin yapacağını dile getirdi.

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin ardından milli savaş uçaklarının tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı.