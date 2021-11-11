"Türkkan'ı da, onu affedeni de affetmiyoruz!"

Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile özür dilemek yerine Türkkan'a sahip çıkan ve şehit yakınına 'ahlaksız' diyerek hakaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkiler sürüyor.

Trabzonlu şehit er Selim İşler'in babası ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, "O küfür, o şehidin kardeşine değil, bütün şehitlerin ailelerine ve Türk milletine edildi. Akşener de onu koruyor. Şehit aileleri, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün anne ve babalarıdır. Bu vatana canını ve kanını veren şehitlerimiz, Meclis'ten güzel şeyler, yakınlık ve dua bekler, küfür beklemez. O milletvekilini şiddetle kınıyorum. Şehit aileleri olarak, Meclis'e girmesini istemiyoruz. Onu affetmiyoruz. Onu affedenleri de affetmeyeceğiz" dedi. Anne Naciye İşler ise, "O milletvekilinin derhal milletvekilliğinin de alınmasını istiyorum. O kişi Meclis'te olduğu sürece bize küfretmeye devam ediyor demektir" diye konuştu.

Şehit Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz, "O saldırgan küfürbazın, milletvekilliğinin düşürülmesini istiyoruz" derken, anne Fatma Durmaz ise, "Bu vatan için canını veren şehitlerin yakınına küfür eden o milletvekili, Meclis'te milletin vekili olarak nasıl görev yapacak. Milletine, şehidine saygı duymayan, küfreden kişiden milletvekili olmaz. O küfür bizlerin yüreğini tekrar yaktı, yanan yüreğimize derin acı bıraktı" dedi.

Şehit polis memuru Mehmet Çolak'ın babası Ahmet Necati Çolak ise, "Halkın seçtiği bir kişinin, yüreği yanık bir şehit ağabeyine küfretmesi, bize tarif edilemeyecek acılar yaşattı. Akşener'in de buna sahip çıkması ahlaka ve izana sığmayan bir şuursuzluk örneğidir. Akşener'in, daha önceki bir grup toplantısında 'Ben şehit yakınlarının bacısıyım' anlamına gelen bir sözü vardı. 'Şehit yakınları bizim başımızın tacıdır' diyen Akşener'in sözlerine ne oldu? Gerçek yüzlerini gösteriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Sabah