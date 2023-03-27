Türkiye’yi unutamıyor! İtalyan kadın, Marco Polo’yu örnek aldı

Dünyaca ünlü İtalyan gezgin Marco Polo’nun izinden yürüyerek Çin’e ulaşmayı hedefleyen İtalyan gezgin Vienna Cammorata, seyahatinin ilk bölümünde gittiği Türkiye’de gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini, seyahatinin ikinci ayağı için hazır olduğunu söyledi.

İtalya'dan Çin'e yürüyerek ulaşmayı planlayan 73 yaşındaki İtalyan gezgin Cammorata, seyahatinin ilk kısmını, bu sırada ziyaret ettiği Türkiye’ye dair izlenimlerini ve seyahatinin bir sonraki bölümünü AA muhabirine değerlendirdi.

Turuna 26 Nisan 2022'de gezisine ilham kaynağı olan ünlü gezgin Marco Polo'nun kenti Venedik'ten başladığını anlatan Cammorata, "Seyahatimin ilk bölümü Gürcistan da dahil 8 ay sürdü. Önce Slovenya ve Hırvatistan'ı geçtim sonra Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'ye geldim." dedi.

Cammorata, Türkiye'yi çok sevdiği Napoli kentine benzettiğini belirterek "Burada şunu söylemeliyim ki Türkiye'ye gelir gelmez Napoli’ye benzettim ve 'Napoli gibi' dedim. Tabii bunu kötü anlamda söylemiyorum, aksine Napoli'yi çok seviyorum. Türkiye'de Napoli havası edindim. Harika, büyüleyici bir yer." diye konuştu.

Yürüyerek katettiği ülkelerdeki arkeolojik kalıntıları da ziyaret eden Cammorata, "Türkiye'deki gezime İzmir ve çevresinden başladım. Önemli arkeolojik bir merkez olan Efes'i ziyaret ettim, oradan Pamukkale'ye geçtim. Kapadokya'ya da gittim. Benim niyetim aslında Türkiye'nin orta kesimlerine gitmek değildi ama Ankara'ya gitmek hedeflerim arasındaydı. Çünkü orada Anıtkabir'i, Atatürk'ün mozolesini ziyaret etmek istedim ve yaptım. Elektronik kayıt defterini de imzaladım." ifadelerini kullandı.

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Gezisinin Türkiye ayağında karşılaştığı ilginç bir an ya da tecrübesi olup olmadığı sorusu üzerine Cammorata, şunları söyledi:

"Türkiye'deyken herhangi bir zorlukla karşılaşmadım. Beni gördükleri anda ya da ben bir şey sorduğumda, bana ilk olarak 'kahve mi çay mı' diye soruyorlardı. Seçim yapmak zorunda olduğum bir durumdu. Bir defasında da yönümü kaybedip sorduğumda iki kişi tartışıyordu yaklaştım onlara ve yolu sordum. Bana 'Sen önce otur. Ne istiyorsun? Kahve mi, çay mı? Sonra biz seni gideceğin yere götürürüz' dediler. Türkler çok misafirperverdi."

Türkiye'de yediği şeyler arasında en çok neyi beğendiği sorusuna da İtalyan gezgin, "Balık ekmek. Yediğim ilk şeylerden biriydi. Harikaydı." yanıtını verdi.

Vienna Cammorata, seyahatinin ilk kısmında sadece Gürcistan'da dil sıkıntısı sebebiyle tam anlaşamadığı anların olduğunu ama yine de iyi gittiğini anlattı.

Seyahatin ikinci kısmı Azerbaycan’dan başlayacak

Turunun ilk kısmını, 8 ayda ulaştığı Gürcistan-Azerbaycan sınırında tamamlamak durumunda kaldığını anlatan İtalyan gezgin, "Yeniden başlamak istiyorum turuma. Seyahatimin ikinci ayağına Gürcistan'dan geri başlayamam çünkü Azerbaycan, sınırı karadan geçmeme izin vermiyor. Azerbaycan Büyükelçiliği ile de görüştüm. Bakü'ye kadar buradan uçakla gitmem gerekiyor. Bakü'yü gezeceğim ardından Hazar Denizi'ni geçip Türkmenistan'a geçeceğim." dedi.

Seyahatinin ikinci kısmında asıl niyetinin İran üzerinden gitmek olduğunu ama İran Büyükelçiliğinin bu talebine yanıt vermediğini anlatan Cammorata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kışın Kırgızistan'da olmayı programladım ve kışın geçmesini bekleyeceğim. Ardından 2025'te Çin sınırında olmayı planlıyorum. Çin'de de Şian'ı ve bütün güney tarafını gezdikten sonra Pekin'e gideceğim. Niyetim Pekin'den Moğolistan'a da gitmek."

Turunun ikinci kısmına ne zaman başlayacağı sorusu üzerine Cammorata, "Seyahatimin ikinci ayağına başlamak için hazırım ancak İtalyan bürokrasisini bekliyorum. Pasaportumu bekliyorum, halen çıkmış değil. " cevabını verdi.