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Türkiye'yi tercih ettiler! Almanlar rahatsız

Alman turistlerin Türkiye için yaptığı planlardan vazgeçmeyerek ülke ekonomisine fayda sağlaması, Alman basınında eleştirel yazıların çıkmasına sebep oldu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:45
Türkiye'yi tercih ettiler! Almanlar rahatsız

Almanya'nın terör örgütlerinin merkezi haline gelmesi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili akıllarda kalan soru işaretleri...

Bu süre zarfında Almanya, Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir tavır sergiledi; bu da ilişkilerin günden güne kötüye gitmesine neden oldu.

RAHATSIZ OLDULAR

İlişkilerin gerilmesine neden olan karşılıklı açıklamalara rağmen Alman turistlerin Türkiye planlarında değişiklik olmadı. Bu da ülke basınında rahatsızlığa neden oldu.

OHAL'DE TATİL

Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisinde Dinah Deckstein'ın imzasıyla çıkan haberde; Türkiye'de OHAL'in devam ettiğini buna rağmen Almanların Türkiye'ye tatile gittiği sorgulandı.

KAPASİTE YÜKSELDİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçim zaferinin de hatırlatıldığı haberde, turizm şirketlerinin Türkiye'ye uçuş kapasitelerini artırdığına da yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:45
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