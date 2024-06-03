Türkiye'yi tercih eden Rus turistleri bu kez Rusya Tur Operatörleri Birliği uyardı! Duyan şoke oluyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus vatandaşlarını uluslararası seyahatlerde pasaportlarındaki çeşitli hatalar nedeniyle sınır geçişlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında uyardı. ATOR'un açıklamasına göre, pasaportlarda yer alan yanlışlıklar, özellikle doğum yeri ve isimlerin yazımında, sınır geçişlerinde ciddi zorluklar yaratabilir ve hatta pasaportlara el konulmasına neden olabilir.

Pasaport Sorunları ve Nedenleri

Harf Hataları:

Özellikle “?” harfi gibi özel karakterlerin yanlış yazılması veya eksik kullanılması.

İsim ve soyisimlerdeki yazım hataları.

Doğum Yeri Belirtilmesinde harf hataları sorun oluşturuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SSCB'nin çöküşü ve yerleşim yerlerinin yeniden adlandırılması sonrası, doğum yerinin eski veya yeni isimle belirtilmesi arasında farklılıklar.

Örneğin, Yekaterinburg'un eski adı olan Sverdlovsk'un pasaportlarda yanlış belirtilmesi.

Yazım Farklılıkları:

İç ve dış pasaportlarda doğum yerinin farklı biçimlerde yazılması, özellikle 1991 öncesi doğan vatandaşlar için problem yaratmaktadır.

Örneğin, Leningrad yerine Saint Petersburg gibi değişen şehir isimlerinin kullanılması sorun oluşturuyor. Bir vatandaşın pasaportunda doğum yeri olarak Sverdlovsk yerine Yekaterinburg yazılması nedeniyle pasaporta el konulmuştur.

ATOR'un uyarıları

ATOR, uluslararası seyahate çıkmadan önce pasaportların dikkatle kontrol edilmesini ve olası hataların düzeltilmesini önermektedir.

Özellikle eski ve yeni isimler arasındaki tutarsızlıkların giderilmesi gerekmektedir.

Yazım Hataları:

Rus vatandaşlarının pasaportlarındaki bu tür hataların düzeltilmesi ve belgelerin doğru olduğundan emin olunması, sınır geçişlerinde karşılaşabilecekleri olası sorunları önlemek adına büyük önem taşımaktadır. ATOR, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulamakta ve seyahat planlayan vatandaşlara gerekli kontrolleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

İsim ve soyisimlerde herhangi bir yazım hatası bulunmadığından emin olunmalıdır.

Pasaportlardaki şehir isimlerinin doğru ve güncel isimlerle yazılmış olması gerekmektedir