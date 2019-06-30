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Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

Hafter güçlerinin Türkiye'yi tehdidinin ardından Libya'dan konuya ilişkin 'nefret suçuna teşvik' açıklaması geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 07:08
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Hafter güçlerinin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin nefret suçuna teşvik etmek olduğunu bildirdi.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin, Türk uçak ve gemilerini tehdit etmesi kınanırken, Libya'daki herhangi bir ülkenin vatandaşları ile kurumlarına gelecek zarardan Hafter güçlerinin sorumlu olacağı belirtildi.

"Büyük felaketlere sebep olur"

Hafter'e bağlı güçlerin tehditlerinin nefret suçuna teşvik olduğunun vurgulandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM)Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve uluslararası topluma, Hafter güçlerinin açıklamalarıyla ilgili tavır alması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, söz konusu tehditlerin, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suça varacak kadar büyük felaketlere sebep olacağı uyarısında bulunuldu.

Hafter'e bağlı güçler, başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'yi suçlamaya çalışmıştı.

Olay

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Libya el-Manara medya platformunun sosyal hesabında yer alan açıklamasında, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü duyurmuştu. Mismari, aynı açıklamada Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine de yaptırım uygulanacağını söylemişti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 07:08
  1. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi
  2. Hafter güçleri
  3. nefret suçuna teşvik
  4. Birleşmiş Milletler (BM)
  5. Libya Destek Misyonu (UNSMIL)
  6. Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari
  7. Giryan
  8. savaş suçu

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