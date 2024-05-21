Türkiye'yi sömüren Koç Grubu'nun başına talih kuşu kondu! BAE'liler satın alıyor

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki Koç Holding hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu, işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini aktardı.

Koç Holding, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçerken, konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.

Reuters'a bilgi veren konuya yakın üç kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, bir kaynak Koç Grubu'nun elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini, karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söyledi.

Konuya yakın bir diğer kaynak, şu aşamada hissedarlık anlaşması ayrıntılarının ele alındığını kaydetti.

İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koç Holding ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank, Reuters'ın konu ile ilgili sorularına cevap vermedi.

Öte yandan görüşmelerin nihai bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil. Ancak haberin ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 6'yı aştı. Saat 11.05 itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 6,76 primle 15.691,94 puanla işlem gördü.