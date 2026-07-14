Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi
Kars Sarıkamış'ta yağışlarla su seviyesi yükselen sulak alanlar, angutlar ve farklı türlerden yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars Sarıkamış'ta yağışlarla su seviyesi yükselen sulak alanlar, angutlar ve farklı türlerden yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından canlanan sulak alanlar, yaz mevsiminde yaban kuşlarının uğrak noktası oldu.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yaz mevsiminde birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor.
Sarıçam ormanları ve zengin doğal yaşamıyla göçmen kuşlar başta olmak üzere çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, yağışların ardından gölet ve sazlık alanlardaki su seviyesi arttı.
Hamamlı Düzü mevkisindeki gölet ve sazlıklarda beslenen angutlar ile farklı türlerden yaban kuşları, renkli görüntüler oluşturdu.
Sulak alan çevresinde kızıl şahin de gözlemlendi.
Sulak alanlarda yaşamını sürdüren kuşlar ve doğal yaşam, kayıt altına alındı.
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