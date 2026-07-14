  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi Yük gemisi karaya oturdu: Bölgede güvenlik önlemi artırıldı Gaybubet evleri ve sahte kimlikler sökmedi: FETÖ’nün yeni hücreleri yerle bir edildi 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti Akdeniz'i işgal eden o balık gündemde... Yunanistan'da 'balon' alarmı! Davetliler telefonlarına sarıldı: Düğünde görülmemiş hediye Su içmek yeterli değil! Yaz aylarında halsizliğin sebebi belli oldu Bakan Ersoy: Mirasımızı koruyoruz! Kaçak kazıya ve kültür kaçakçılığına sıkı takip
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Kars Sarıkamış'ta yağışlarla su seviyesi yükselen sulak alanlar, angutlar ve farklı türlerden yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından canlanan sulak alanlar, yaz mevsiminde yaban kuşlarının uğrak noktası oldu.

#2
Foto - Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yaz mevsiminde birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Sarıçam ormanları ve zengin doğal yaşamıyla göçmen kuşlar başta olmak üzere çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, yağışların ardından gölet ve sazlık alanlardaki su seviyesi arttı.

#4
Foto - Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Hamamlı Düzü mevkisindeki gölet ve sazlıklarda beslenen angutlar ile farklı türlerden yaban kuşları, renkli görüntüler oluşturdu.

#5
Foto - Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

#6
Foto - Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Sulak alan çevresinde kızıl şahin de gözlemlendi.

#7
Foto - Bereketli kış mevsiminin ardından sulak alanlar canlandı! Sarıkamış’ta yaban kuşları görüntülendi

Sulak alanlarda yaşamını sürdüren kuşlar ve doğal yaşam, kayıt altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Gurbetçilerin araçlarına artık bu ceza kesilmeyecek!
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Gurbetçilerin araçlarına artık bu ceza kesilmeyecek!

İçişleri Bakanı Çiftçi, gurbetçilerin yabancı plakalı araçlarının Türkiye'de kullanımıyla gelen talepler üzerine yeni bir düzenleme yapıldığ..
Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor
Gündem

Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor

Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada hayatını kaybeden İbrahim Arınmış’ın cansız bedeni, 4 gündür çıkarılamıyor. Patlama riskine karş..
New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yeni haftanın ilk gününü düşüşle kapadı.

Denizde erkek cesedi bulundu
Aktüel

Denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir Erdek'te denizde hareketsiz halde bulunan 40 yaşlarındaki erkeğin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morg..
Atilla Taş'tan bomba Haluk Levent çıkışı! Gönderdiğiniz paraları özel uçaklarda yedi!
Gündem

Atilla Taş'tan bomba Haluk Levent çıkışı! Gönderdiğiniz paraları özel uçaklarda yedi!

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in milyarlık bağış vurgunu ve kumar skandalı gerekçesiyle gözaltına alınmasının yankıları sürerken, muha..
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23