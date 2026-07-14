Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

109 büyükbaş hayvanı bulunan Şahin, ocaklardan çıkan yoğun duman nedeniyle son dönemde 9 buzağısının öldüğünü ileri sürdü. Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü'ne de şikayette bulunan Şahin, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Ölen her hayvan için tutanak tutturduğunu belirten Şahin, ocakların kapatılmasını veya başka bir bölgeye taşınmasını talep etti. Şahin, kömür üretimi yapan tesisin sahibi N.A.'ya durumu iletmesine rağmen, talebinin karşılık görmediğini savundu. Mangal kömür üretimi yapılan tesis yetkilileri ise açıklama yapmadı.