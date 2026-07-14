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Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

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Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

Sivas Divriği'de besici Hüseyin Şahin, ahırına yaklaşık 600 metre mesafedeki meşe kömürü üretiminden çıkan duman nedeniyle 9 buzağısının öldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.

#1
Foto - Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

Sivas’ta 5 günde 9 buzağısını kaybeden besici Hüseyin Şahin, hayvanlarının ölümünden meşe kömürü üretim alanından gelen dumanı sorumlu tuttu.

#2
Foto - Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

İlçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yağbasan köyü yakınlarında, 6 yıldır büyükbaş hayvancılık yapan evli, 1 çocuk babası Hüseyin Şahin, ahırına yaklaşık 600 metre uzaklıkta kurulan N.A.'ya ait meşe ağacından mangal kömürü üretim ocaklarının, hayvanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

#3
Foto - Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

109 büyükbaş hayvanı bulunan Şahin, ocaklardan çıkan yoğun duman nedeniyle son dönemde 9 buzağısının öldüğünü ileri sürdü. Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü'ne de şikayette bulunan Şahin, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Ölen her hayvan için tutanak tutturduğunu belirten Şahin, ocakların kapatılmasını veya başka bir bölgeye taşınmasını talep etti. Şahin, kömür üretimi yapan tesisin sahibi N.A.'ya durumu iletmesine rağmen, talebinin karşılık görmediğini savundu. Mangal kömür üretimi yapılan tesis yetkilileri ise açıklama yapmadı.

#4
Foto - Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

Hayvanlarının ölümünü gözyaşları ile anlatan Şahin, "Burada hayvancılık yapıyorum. Burayı 6 yıl önce köyüme dönerek devletten ihale ile aldım. İstanbul'da ticaret yapıyordum ama memleketimi sevdiğim için döndüm. Aşağı tarafta mangal kömürü yapıyorlar. Biz burada zor durumdayız. Bizim buzağılarımız çocuk. Biz uyardık ama dinlemediler. 5 gün içerisinde 9 buzağımız öldü. Ahıra gelmek bile istemiyorum. Dumandan etkileniyorlar. Jandarmaya şikayette bulundum, geldiler ve bir şey yapamadıklarını söylediler. Yetkililer geldi ve hayvanların içlerini açıp baktıklarında dumandan etkilendiklerini söylediler. Ben devletimden yardım istiyorum. Yapacak bir şeyim kalmadı. Bu mangal kömürü üretim yerinin kaldırılması gerekiyor. Her ölen hayvanımın görüntüsünü CİMER'e de attım. Toplam da 1,5 milyon TL'ye yakın zararımız var. 20 tane daha ölümünü beklediğimiz hayvan var" dedi.

#5
Foto - Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

Yağbasan Köyü Muhtarı Gazi Yılmaz ise "Bu bizim için yanlış. Burada hayvan besleniyor ve üretim yapılıyor. Buradaki canlıları duman etkiliyor. 9 hayvan telef olmuş. Sadece hayvanları değil köyümüzü bile etkiliyor. Bununla alakalı önlem alınması gerekiyor. Her şey para değil, önce canlıların ve doğanın sağlığını korumamız gerekiyor. Yetkili olan kurumların buna dikkat etmesi ve çözüm bulması gerekiyor" diye konuştu.

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