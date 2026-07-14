Hayvan ölümlerinin sebebi kömür üretim alanı mı? 5 günde 9 buzağı telef oldu

Hayvanlarının ölümünü gözyaşları ile anlatan Şahin, "Burada hayvancılık yapıyorum. Burayı 6 yıl önce köyüme dönerek devletten ihale ile aldım. İstanbul'da ticaret yapıyordum ama memleketimi sevdiğim için döndüm. Aşağı tarafta mangal kömürü yapıyorlar. Biz burada zor durumdayız. Bizim buzağılarımız çocuk. Biz uyardık ama dinlemediler. 5 gün içerisinde 9 buzağımız öldü. Ahıra gelmek bile istemiyorum. Dumandan etkileniyorlar. Jandarmaya şikayette bulundum, geldiler ve bir şey yapamadıklarını söylediler. Yetkililer geldi ve hayvanların içlerini açıp baktıklarında dumandan etkilendiklerini söylediler. Ben devletimden yardım istiyorum. Yapacak bir şeyim kalmadı. Bu mangal kömürü üretim yerinin kaldırılması gerekiyor. Her ölen hayvanımın görüntüsünü CİMER'e de attım. Toplam da 1,5 milyon TL'ye yakın zararımız var. 20 tane daha ölümünü beklediğimiz hayvan var" dedi.