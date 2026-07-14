CHP’li Erdoğan, Güner’i böyle tanımladı! 'Ağbaba'ların kurbanı suça sürüklenen çocuk!

Özgür Özel yönetimiyle; delegelere rüşvet verilmesi, kurultayda şaibe, belediyelerde eş dost atamaları (nepotizm) ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle büyük bir kriz yaşayan CHP’li Gazeteci Tolgahan Erdoğan, yolsuzluktan gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in “suça sürüklenen çocuk” olduğunu söyledi.

YETİM ÇOCUĞU ORAYA BOŞUNA GETİRMEDİLER!

Sosyal medya hesabından, CHP’li Prof. Dr. Hurşit Güneş’in “Güner’e sahip çıkılmasına” ilişkin çağrısına karşılık veren Tolgahan Erdoğan; “Kuşkularımız var, zira kendisi suça sürüklenen çocuktur. Belediyede dönen dolaplardan herkes haberdardı, kimse kendini kandırmasın. Türkiye’nin en büyük belediyesine, kendilerine vefa ve sadakat duygusu olan 30 yaşında yetim bir çocuğu boşuna getirmediler. Çocuk adam arkasındaki Ağbaba’ların kurbanı olmuştur” diye yazdı