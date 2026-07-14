Gaybubet evleri ve sahte kimlikler sökmedi: FETÖ’nün yeni hücreleri yerle bir edildi

DÜZENLENEN OPERASYONLARIN DETAYLARI İstanbul Emniyet Müdürlüğünün FETÖ'ye yönelik operasyonlarında, terör örgütü tarafından güncel yapılanma için hazırlanan yeni yolların önü kesildi. Mali Suçlarla Mücadele Şubesince, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda, İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı", "hac parası" ve "Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi. HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşıldı. Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı, 22 kişi gözaltına alındı.