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Gündem Tüm Türkiye bu soruşturmayı konuşuyor! Haluk Levent’in yakalanmadan önceki son anları ortaya çıktı
Gündem

Tüm Türkiye bu soruşturmayı konuşuyor! Haluk Levent’in yakalanmadan önceki son anları ortaya çıktı

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AHBAP Derneği için toplanan bağışları çıkarları doğrultusunda kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent, Bursa'daki bir tır parkında yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmayı planlayan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

AHBAP Derneği için toplanan bağışları çıkarları doğrultusunda kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent, Bursa'daki bir tır parkında yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmayı planlayan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'a ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıkan Haluk Levent, kaçış hazırlığı yaptığı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt dışına kaçmayı planlayan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Paranın döndüğü yer İster Atatürkçü,İster dini,İster Ahlaki bir yer diye tanımlansın orada soygun talan dönen dolaplar mutlaka vardır Para İnsanda ne din bırakır ne iman,ne Atatürkçülük,ne Tarikat birleştikleri nokta PARA.
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