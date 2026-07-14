Tüm Türkiye bu soruşturmayı konuşuyor! Haluk Levent’in yakalanmadan önceki son anları ortaya çıktı
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AHBAP Derneği için toplanan bağışları çıkarları doğrultusunda kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent, Bursa'daki bir tır parkında yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmayı planlayan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
AHBAP Derneği için toplanan bağışları çıkarları doğrultusunda kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent, Bursa'daki bir tır parkında yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmayı planlayan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'a ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıkan Haluk Levent, kaçış hazırlığı yaptığı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt dışına kaçmayı planlayan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
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