Türkiye'yi seçtiler: Türkler modernize etti! Azerbaycan’ın askeri tesisini yaptılar! Fabrikası teslim edildi

ASFAT, “Nahçıvan Askeri Fabrika Donatım Projesi” kapsamında Azerbaycan Ordusu için kritik öneme sahip askeri tesisin modernizasyonunu tamamlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında imzalanan anlaşma kapsamında başlayan “Nahçıvan Askeri Fabrika Donatım Projesi” 7 ay gibi kısa bir sürede başarılı bir şekilde tamamlandı. Modernize edilen tesis ile Azerbaycan Ordusuna ait kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan kendi bünyesinde gerçekleştirilebilir hale getirildi.

ASFAT’ın dost ve kardeş ülkeler ile yaptığı iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olan bu proje ile Türk askeri fabrikalarının 50 yılı aşkın bilgi ve birikimi, Nahçıvan Askeri Fabrikasına aktarılmış oldu.

Proje kapsamında ASFAT tarafından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ait bakım tesisinde gerekli incelemeler yapılarak gereksinimler tespit edildi. Akabinde faaliyetlerin sürdürülebilirliği için gerekli bölüm-kısım planlamaları, makine, tezgâh ve diğer donanım ihtiyaçları Nahçıvan Ordu Komutanlığı’na sunulmuş ve sağlanan mutabakat çerçevesinde proje başlatıldı.

Gerçekleştirilen proje ile öncelikle tesis altyapısının ihtiyaçlara karşılık verebilir hale getirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda elektrik altyapısı, özel zemin inşası, ısıtma sistemi, vinç sistemi kurulumu, çeşitli atölyelerin kurulumu gibi hususlar kısa sürede planlandı ve tasarlandı.

Bu faaliyetler ile eş zamanlı olarak Türk askeri fabrikaları bünyesinde üretilebilen ve kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetlerinde kullanılan makine, teçhizat, tezgâh ve güç grubu test sistemleri de ASFAT tarafından proje kapsamında Nahçıvan Askeri Fabrikasına teslim edildi.

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Teslim edilen teçhizatların büyük kısmı, Türkiye’deki askeri fabrikalarda, yerli ve millî imkanlarla üretildi. Kısa sürede ve düşük maliyet ile gerçekleştirilen proje, Azerbaycan’ın diğer Askeri Fabrika ve Bakım-Onarım tesislerinin de modernizasyonlarını gündeme getirdi ve ASFAT tarafından diğer tesislere yönelik ön çalışmalar Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile koordineli sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre; orduların faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak adına en önemli varlıklardan biri olan askeri fabrika ve bakım-onarım tesislerine yönelik benzer modernizasyon projelerinin, yakın gelecekte ASFAT tarafından diğer dost ve müttefik ülkelerde de yürütülmesi üzerine faaliyetler sürdürülüyor.