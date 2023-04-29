Türkiye'yi şaşırttı... Beşiktaş'ta büyük kriz patlak verdi! Bir bu eksikti...

Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta ufak çaplı bir kriz yaşandı. Sebepsiz yere idmana katılmayan Gedson Fernandes, Umut Meraş'ın doğum gününe de katılmadı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak.

Siyah-beyazlılarda mücadele öncesi bir kriz yaşandığı iddia edildi.

Gazeteci Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gedson Fernandes perşembe günü oynanan idmana katılmadı. Bunun üzerine Masuaku, Rosier ve Atiba'nın bulunduğu 5-6 futbolcu toplanarak Portekizli oyuncunun evine kadar gidip durumunu sordu.

Bunun üzerine dünyaevine giren Umut Meraş'ın düğününe de katılmayan Gedson'un takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.

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Yönetimin konuyla ilgili alacağı reaksiyon merak edilirken Portekizli oyuncu cuma günü yapılan idmanda yer aldı.

31 maçta 5 asist

Takımın kötü gittiği zamanlarda ayakta kalan birkaç isimden biri olan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 31 maçta 5 asistlik performans sergiledi.