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Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni gelişme!

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç bir kızın minibüs arkasında yolculuk yaptığı olayla ilgili açıklama yaptı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:21
Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni gelişme!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, genç bir kızın seyir halindeki minibüsün arkasında yolculuk yaptığı olay ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. 

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ulusal ve yerel basına bir kız çocuğunun araç arkasına bağlanarak seyahat edildiğine dair yansıyan görüntüler üzerine, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Olayın anne, baba ve 6 çocuklu bir ailenin seyahati esnasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Aracın ailecek seyir halindeyken, şüpheli babanın kızını bir süreliğine, bakım ve gözetim yükümlüğünü ihlal ederek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyahat ettirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma işlemleri kapsamında; minibüsün arkasında bulunan mağdurun avukat huzurunda ifadesi alınmıştır. Araç sürücüsü olan kızın babası şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi sağlanmıştır. İfadesinin alınmasına müteakip, olayın oluşu, mağdur ve şüpheli beyanları, tedbirlerin ölçülülüğü ilkesi gözönüne alınarak, şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlikçe talep gibi karar verilmiştir. Dosya kapsamında, Çocuk Koruma Kanununun 5/1-a maddesi uyarınca mağdur hakkında mahkemeden tedbir talep edilmiş olup, mahkemece talep doğrultusunda karar verilmiştir. Ailenin ikamet ettiği yer mülki idari amirliği ile çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hususunda irtibata geçilecektir. Soruşturma, tüm yönleriyle, titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:21
  1. Çankırı
  2. Çankırı cumhuriyet başsavcılığı

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