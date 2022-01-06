Türkiye'yi ne de çok severmiş TIME! Dış politika yazarından haddi aşan değerlendirme

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TIME dış politika yazarı lan Bremmer, haddi aşan ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Bremmer yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'teki seçimlerden önce eriyen anketleri tersine çevirmek için Türkiye'nin ekonomisini ve uluslararası saygınlığını yeni diplere indirecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle kararlı mücadelesinden rahatsızlığını dile getiren Bremmer, "İşsizlik ve enflasyon yüksek, Lira daha zayıf ve istikrarsız; ancak Erdoğan geleneksel ekonomi yönetimini reddetti." ifadelerini kullandıktan sonra, "Erdoğan ekonomik krizden seçmenin dikkatini uzaklaştırmak için daha kavgacı bir dış politika izleyecek." suçlamasında bulundu.

TIME'da yer alan yazıda, 2022'nin en büyük 10 küresel riski şöyle sıralandı:

1- Covid

2-Teknolojk olarak kutuplaşmış dünya

3- ABD ara seçimleri

4- Çin'in iç politikası

5- Rusya

6- İran

7- Yeşil için iki adım ileri, bir adım geri atılması

8- İktidar boşluğu yaşayan ülkeler

9- Kültür savaşını kaybeden şirketler

10- Türkiye