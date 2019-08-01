0553 313 94 23

Türkiye’yi karalayan Arabistan gazetelerine sert tepki! ’Bunu Müslümanlara karşı hep yapıyorlar’

Suudi Arabistan menşeili iki gazetenin Türkiye’yi karalamak üzere haber yapması üzerine yeniakit.com.tr’ye konuşan Dış Politika Uzmanı Atıf Özbey, “Bu tip iftira kampanyalarına katılmalarını kınıyorum.” dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
Türkiye’yi karalayan Arabistan gazetelerine sert tepki! ’Bunu Müslümanlara karşı hep yapıyorlar’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan’dan yayın yapan Saudi Gazette ve Al Watan Suudi gazeteleri, Türkiye’yi karalama kampanyalarına alet olan haberler yapmaya başladı. Türkiye’nin Somali’de yaptığı iyilik faaliyetlerini kötülemek amacıyla haber yayınlayan Al Watan Suudi’yi ve okullarda okutulan ders kitaplarında 11 Eylül saldırılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşüncelerine paralel olarak meşrulaştırıldığını iddia eden Saudi Gazette’yi yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Dış Politika Uzmanı Atıf Özbey şöyle konuştu: “Suudi Arabistan’ın zaman zaman batı kaynaklı, Amerika destekli bu tavırları sadece Türkiye’ye değil, bölgedeki diğer Müslüman devletlere karşı da uyguladığı da aşikardır. Bu tip iftira kampanyalarını kınıyorum.”

“Suudi Arabistan batı kaynaklı bu kampanyaları diğer Müslüman ülkelere de uyguluyor!”

“Suudi Arabistan ve Türkiye, halkları müslüman olan iki devlettir. Ayrıca Hacc farizasını yerine getirmek için, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Suudi Arabistan’da.” diyen Özbey sözlerini şöyle sürdürdü: “Suudi Arabistan’ın zaman zaman batı kaynaklı, Amerika destekli bu tavırları sadece Türkiye’ye değil, bölgedeki diğer Müslüman devletlere karşı da uyguladığı aşikardır. Suudi Arabistan destekli bir grup geçen yıl Katar’da darbe girişiminde bulundu. Yemen’de yaşananlar da herkesin malumu; Yemen mazlum, mağdur ve perişan durumda. Bu tip iftira kampanyalarını da kınıyorum.”

“İlişkilerin düzeltilmesi her iki ülkenin ve toplumun faydasınadır”

Son günlerde Türkiye’ye yönelik karalama kampanyası başlatan Saudi Gazette ve Al Watan Suudi gazeteleri’nin yaptığı “Erdoğan’ın görüşlerinin aynasında 11 Eylül ders kitaplarında meşrulaştırılıyor.” ve “Türkiye’nin Somali’de yaptıkları: Ekonomik darbe, organ ticareti ve eşcinsellik” başlıklı haberlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Dış Politika Uzmanı Atıf Özbey şu ifadeleri kullandı: “Bu tür iftira kampanyalarına benzer girişimler geçmişte de oldu. Türkiye, Avrupa’daki herhangi bir başka ülke değil. Bölgedeki en etkin ülke Türkiye’dir, bu yüzden ilişkilerin düzgün yürümesi, karşılıklı iki ülkenin çıkarlarının ekonomik, siyasal ve sosyal olarak düzenlenmesi, her iki ülkenin ve her iki toplumun da faydasınadır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
  1. Saudi Gazette
  2. Al Watan Suudi
  3. Dış Politika Uzmanı Atıf Özbey

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliği’nden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama
    1. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    2. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    3. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    4. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    5. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    6. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    7. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    8. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    9. İTO'ya göre fiyat artışları
    10. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    11. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    12. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    13. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    14. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    15. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    16. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    17. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    18. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    19. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    20. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'