Türkiye’yi karalayan Arabistan gazetelerine sert tepki! ’Bunu Müslümanlara karşı hep yapıyorlar’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Suudi Arabistan’dan yayın yapan Saudi Gazette ve Al Watan Suudi gazeteleri, Türkiye’yi karalama kampanyalarına alet olan haberler yapmaya başladı. Türkiye’nin Somali’de yaptığı iyilik faaliyetlerini kötülemek amacıyla haber yayınlayan Al Watan Suudi’yi ve okullarda okutulan ders kitaplarında 11 Eylül saldırılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşüncelerine paralel olarak meşrulaştırıldığını iddia eden Saudi Gazette’yi yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Dış Politika Uzmanı Atıf Özbey şöyle konuştu: “Suudi Arabistan’ın zaman zaman batı kaynaklı, Amerika destekli bu tavırları sadece Türkiye’ye değil, bölgedeki diğer Müslüman devletlere karşı da uyguladığı da aşikardır. Bu tip iftira kampanyalarını kınıyorum.”

“Suudi Arabistan batı kaynaklı bu kampanyaları diğer Müslüman ülkelere de uyguluyor!”

“Suudi Arabistan ve Türkiye, halkları müslüman olan iki devlettir. Ayrıca Hacc farizasını yerine getirmek için, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Suudi Arabistan’da.” diyen Özbey sözlerini şöyle sürdürdü: “Suudi Arabistan’ın zaman zaman batı kaynaklı, Amerika destekli bu tavırları sadece Türkiye’ye değil, bölgedeki diğer Müslüman devletlere karşı da uyguladığı aşikardır. Suudi Arabistan destekli bir grup geçen yıl Katar’da darbe girişiminde bulundu. Yemen’de yaşananlar da herkesin malumu; Yemen mazlum, mağdur ve perişan durumda. Bu tip iftira kampanyalarını da kınıyorum.”

“İlişkilerin düzeltilmesi her iki ülkenin ve toplumun faydasınadır”

Son günlerde Türkiye’ye yönelik karalama kampanyası başlatan Saudi Gazette ve Al Watan Suudi gazeteleri’nin yaptığı “Erdoğan’ın görüşlerinin aynasında 11 Eylül ders kitaplarında meşrulaştırılıyor.” ve “Türkiye’nin Somali’de yaptıkları: Ekonomik darbe, organ ticareti ve eşcinsellik” başlıklı haberlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Dış Politika Uzmanı Atıf Özbey şu ifadeleri kullandı: “Bu tür iftira kampanyalarına benzer girişimler geçmişte de oldu. Türkiye, Avrupa’daki herhangi bir başka ülke değil. Bölgedeki en etkin ülke Türkiye’dir, bu yüzden ilişkilerin düzgün yürümesi, karşılıklı iki ülkenin çıkarlarının ekonomik, siyasal ve sosyal olarak düzenlenmesi, her iki ülkenin ve her iki toplumun da faydasınadır.”