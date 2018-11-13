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Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Bomba yüklü araçla ilgili yeni gelişme

2 Kasım tarihinde polisin dikkatiyle Malatya’da ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

13 Kasım 2018 Salı 21:04
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Bomba yüklü araçla ilgili yeni gelişme

Malatya'da ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım'da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta, 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti.

Araç sürücüsü BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla ilgili irtibatlı 17 kişi daha gözaltına alındı.

TEM şubede sorguları tamamlanan aralarında bombalı araçla yakalanan A.R.Ü.'nün de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

3 kişi tutuklandı

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:04
  1. Barış Ve Demokrasi Partisi
  2. Diyarbakır
  3. Malatya
  4. Elazığ
  5. Bdp

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