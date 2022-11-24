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Ekonomi "Türkiye'yi iflasa sürükleyecek" diyorlardı! Kur korumalı mevduat verileri ile ters köşe oldular
Ekonomi

"Türkiye'yi iflasa sürükleyecek" diyorlardı! Kur korumalı mevduat verileri ile ters köşe oldular

Bütçeyi yiyip bitirecek, Türkiye'nin iflasına sebep olacak denilen kur korumalı mevduat hesabı, dövizdeki durağan seyirle birlikte, bütçeden çıkan paranın azalmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 19:31:00 - 2022-11-24 19:50:39
"Türkiye'yi iflasa sürükleyecek" diyorlardı! Kur korumalı mevduat verileri ile ters köşe oldular

 Yeniakit.com.tr 

Ekonomi politikalarını hedef alan muhalefetin, "Bütçeyi yiyip bitirecek, Türkiye'nin iflasına sebep olacak" dediği kur korumalı mevduat, bütçeden çıkan paranın azalmasına sebep oldu.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında biriken tutar haftalık bazda düşüşe geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 11 Kasım’da sona eren haftada 1.47 trilyon lira olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 1.46 trilyon liraya geriledi.

Dolar/TL kuru, bir süredir durağan seyrederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe istatistiklerine göre, Ekim'de kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti 6.7 milyar TL ile son 5 ayın en düşük aylık maliyeti ortaya çıktı.

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