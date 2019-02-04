Türkiye'yi hokeyde Şampiyonlar Ligi'ne taşıdılar





GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Bugüne kadar çok sayıda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Gaziantep'teki Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'e katılacak ilk Türk takımı olma unvanına da ulaşacak.

Kadın ve erkek takımlarında, salon ve açık alan müsabakalarında 20'den fazla Türkiye şampiyonluğuna uzanan Polisgücü, elde ettiği 8 Avrupa şampiyonluğuyla önemli bir başarıya imza attı.

Şimdilerde başarılarına bir yenisi eklemenin hesaplarını yapan Gaziantepli hokeyciler, 8-10 Şubat'ta Hırvatistan'da gerçekleştirilecek "Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy"e davet aldı.

Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayıp Alanya'da kampa giren Gaziantep ekibi, bu organizasyondan da eli dolu dönmek istiyor.

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 2003 yılından bu yana hokeyde var olduklarını ve 2008'den beri de Süper Lig'de boy gösterdiklerini hatırlattı.

Takımın 2013 yılından itibaren de Avrupa'da mücadele ettiğini anımsatan Kaplan, "Takım olarak artık ciddi başarılar elde etmeye başladık. Şu anda gerçekten geldiğimiz nokta göğsümüzü kabartıyor. Öyle ki 6 Şubat'ta takım olarak Hırvatistan'a gideceğiz ve 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb şehrinde oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Bir süredir takımı bu zorlu turnuvaya hazırladıklarını belirten Kaplan, takımın hazırlık çalışmalarının ilk etabını Gaziantep'te tamamladığını ve Alanya'ya hareket ederek 2. etap hazırlık dönemine başladığını aktardı.

Bugüne kadar elde ettikleri başarılara bir yenisini Hırvatistan'da eklemek istediklerine işaret eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Bu turnuva çok zor bir organizasyon. Çünkü oynayacağımız takımlar, dünyanın en güçlü takımları. Öyle ki rakiplerimiz arasında İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amien, İspanya'nın SPV Complutense, Danimarka'nın Soerbymagle, Polonya'nın Grunwald Poznan, Hırvatistan'ın Zelina ve Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag ekibi yer alacak. Bunlar hep ülkelerinin şampiyonları. Bunlar hokeyde belirli noktaya gelmiş takımlar. Biz de 2013 yılından beri Avrupa'da var olan ve hedefini kademe kademe artıran bir takımız. Ben aslanlarıma güveniyorum. Biz, çıktığımız tüm turnuvalarda şampiyonluk hedefleyen bir takımız. Hırvatistan'a da şampiyonluk için gidiyoruz."





- Teknik heyet umutlu





Teknik direktör Yusuf Kasım ise sporcuların yüksek bir morale sahip olduğunu, şampiyonaya odaklandıklarını vurguladı.

Takımın Hırvatistan'a kazanmak için gideceğini ifade eden Kasım, "Teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Yapılan transferlerle, takım daha da güçlendi. Rakiplerimiz karşısında kararlılık ve başarıyla mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’den şampiyonluk kupasını alarak Türkiye’ye dönmek istiyoruz." diye konuştu.





- Şampiyona hakkında





Polisgücü, şampiyonaya A Grubu'nda başlayacak ve İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amiens ve Danimarka'nın Soerbymagle takımlarıyla karşılaşacak. A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak takım, Avrupa'nın en üst liginin şampiyonluk kupasını elde etmek için mücadele verecek.

Organizasyonda Polisgücü'nün kadrosunda Mustafa Öğretici, Javit Golmuhammadi, Alparslan Bozkurt, Mahmut Cengiz, Yakup Bahrami, Reza Beithade, Bedhat Beiranvad, Celal Aydın, Ali Özkılıç, Ahmet Çeker, Yusuf Yaşar, Reza Noutzade, Batuhan Erman ve Veysi Gürler yer alacak.