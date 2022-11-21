Türkiye'yi gururlandıran başarı! "Bunu yapabilen 3 ülkeden biriyiz"

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Ömer Korkut, Güney Kore'nin 5'inci nesil savaş uçağı programının, uçaklar arası simülasyon verilerinin aktarılması, kol içi bilgilerinin paylaşılmasını sağlayan data linkini geliştirip, teslim ettiklerini söyledi.

Savunma sanayi şirketlerinden SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin basın buluşması, şirketin ODTÜ Teknokent’teki yerleşkesinde gerçekleştirildi. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Ömer Korkut, savunma ve uzay sanayii olanında faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Biz faaliyet alanlarımızı 4 ana grupta topluyoruz. Bunlardan ilki radar elektronik harp ve haberleşme sistemleri, diğeri görev sistemleri, üçüncüsü simülasyon sistemleri ve bilişim teknolojileri, son olarak da üretim programları" diye konuştu.

"Seri üretim yapılmasını bekliyoruz"

Data link alanında önemli projeler geliştirdiklerini vurgulayan Korkut, "Güney Kore’nin, bizim milli muharip uçak benzeri 5'nci nesil savaş uçağı programı var. Orada gömülü kol içi simülasyonu data linki, SDT tarafından geliştirildi ve toplamda 2 yer istasyonu, 19 adet de hava birimini bu projeye teslim ettik. Bu proje prototip aşamasında; ama ilk uçuşunu geçen aylarda yaptı. Önümüzdeki yıllarda da 120 adet seri üretim yapılmasını bekliyoruz. Bu 120 adet seri üretimde de bizim data linkimiz inşallah KF-21’de uçacak. O konuda Güney Kore ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"Bunu yapabilen 3 ülkeden biriyiz"

Şirketin simülasyon konusundaki en önemli projelerinden birinin de Air Combat Maneuvering Instrumantation (ACMI) podu (Hava Muharebe Manevra Teçhizatı) olduğunu belirten Korkut, "Bu podu, bu yeteneklerle yapabilen sadece 3 ülke var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri İsrail ve üçüncüsü de biz olduk. 2014 yılında başlattığımız bir Ar-Ge projesi idi bu. 2018 yılında tamamladığımız 4 adet podu Hava Kuvvetlerimize teslim ettik. Bu pod Anadolu Kartalı eğitimlerinin omurgası. Bu pod toplamda aynı anda 200 uçağın içindeki data link vasıtasıyla haberleşmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim önemli bir ihracat başarımız oldu"

Geliştirilen bu ürünün Pakistan’a da ihraç edildiğini söyleyen Korkut, "Bu bizim önemli bir ihracat başarımız oldu. Tek kalemde Pakistan’a yaptığımız bir ihracat. Bu ihracatın diğer önemli hususu da Pakistan’ın kullandığı F-16’ların yanı sıra Çin’den aldıkları JF-17 savaş uçaklarına da bu pod entegre edilecek. Evet, Amerika’nın ve İsrail’in de podları var; ama bizim podumuz dünyada bir ilk olacak. Çünkü ne İsrail ne Amerika, Çin uçaklarına böyle bir podu entegre etmiyor. Tabii bu bize umut ediyorum ki daha yeni platformlarda da pazar payı açacak. JF-17’yi Pakistan dışında başka ülkeler de kullanıyor” dedi.