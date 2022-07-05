Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu! Şehidin vasiyeti yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi, vasiyeti üzerine Isparta Çocuk Destek Merkezine verildi.

Isparta 'da yetiştirme yurdunda büyüyen ve Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül’ün operasyona gitmeden önceki vasiyeti gözyaşlarına boğmuştu. Şehit Özgül, adının ve soyadının bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilmesini istemişti.

Şehidin ismi yaşatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını 'Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi' olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit’te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenilmişti.

Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğmuştu.