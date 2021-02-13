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Gündem Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdiler
Gündem

Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdiler

Hollanda kanalı Türkiye'deki aşılama çalışmalarına ilişkin yaptığı heberde Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 22:30:00 -

Sağlık Bakanı Fahettin Koca, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalının, sağlık ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda yaptığı çalışmalara ilişkin haberini paylaştı.

Koca, görüntülerle birlikte "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." ifadesini kullandı.

Görüntülerde spikerler, Hollanda'da bazı aşı yerlerinin kış şartları dolayısıyla kapalı olduğuna dikkati çekiyor ve Türkiye'deki sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarında en ücra yerlerdeki vatandaşlara bile Kovid-19 aşısı yapmak için ulaştığını vurguluyor.

Daha sonra, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlı vatandaşları aşılamak için karlı yolları aşarak köylere gittiği anlara yer veriliyor.

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