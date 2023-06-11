Türkiye’yi bu sözlerle hedef aldılar! Bu defa çok fena kaşınıyorlar

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerin başında ise eski Milli İstihbarat Teşiklatı (MİT) Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geliyor.

Özellikle Yunan basını Fidan ve yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i oldukça merak ediyor. Geçtiğimiz hafta bu iki isimle ilgili çeşitli analizlere yer veren Yunan medyasında dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Yunan gazetelerinden birinde çıkan bir haberde yeni MİT başkanı ve eski cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da mercek altına alınarak "Erdoğan, Fidan ve Kalın 3'lüsü Yunanistan için tehlike mi?" sorusunu sordu.

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Haberde, Hakan Fidan ile ilgili fazla bir bilginin olmadığına dikkat çekilirken Hakan Fidan-İbrahim Kalın ikilisinin oldukça güçlü karakterler olduğuna dikkat çekildi.

Skandal ifadelerin de yer aldığı haberde "Türkiye'nin barışçıl bir politika yürüttüğüne dair söylemlerine Yunan halkı kanmasın" denildi.

Yeni yönetimin Ege'deki niyetlerinin Yunanistan için bir tehlike arz ettiğini ifade eden gazete, Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme döneminin sona erdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda Yunan basını Hakan Fidan ile Yaşar Güler'i yakın markaja almıştı.

Yunan gazetesi Proto Thema eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın artık görevde olmadığını ifade etti. Gazete, iki ismin de Türk-Yunan ilişkilerinde sert bir duruştan yana olduğunu ifade etmişti.

Haberin devamında ise Yunanistan'ın eski ve ileride tekrar göreve gelmesi beklenen başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeniden seçilmesi durumunda Türkiye'deki yeni kabine ile ilişkilerin iyiye gideceğinin umulduğuna yönelik beklentilerin olduğu belirtilmişti.

Yunan haber ajansı Ant1news da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek yeni kabinede yer alan isimleri sıralamıştı.