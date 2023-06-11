  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye’yi bu sözlerle hedef aldılar! Bu defa çok fena kaşınıyorlar
Gündem

Türkiye’yi bu sözlerle hedef aldılar! Bu defa çok fena kaşınıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-06-11 14:24:00 -
Türkiye’yi bu sözlerle hedef aldılar! Bu defa çok fena kaşınıyorlar

Yeni kabinenin açıklanması ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın başına geçen Hakan Fidan ve Fidan'ın eski koltuğunu devralan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yunan basınının gündemine düştü. Skandal ifadelerin yer aldığı Yunan basınında, "Türkiye'nin barışçıl bir politika yürüttüğüne dair söylemlerine Yunan halkı kanmasın" denildi.

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerin başında ise eski Milli İstihbarat Teşiklatı (MİT) Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geliyor.

Özellikle Yunan basını Fidan ve yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i oldukça merak ediyor. Geçtiğimiz hafta bu iki isimle ilgili çeşitli analizlere yer veren Yunan medyasında dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Yunan gazetelerinden birinde çıkan bir haberde yeni MİT başkanı ve eski cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da mercek altına alınarak "Erdoğan, Fidan ve Kalın 3'lüsü Yunanistan için tehlike mi?" sorusunu sordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberde, Hakan Fidan ile ilgili fazla bir bilginin olmadığına dikkat çekilirken Hakan Fidan-İbrahim Kalın ikilisinin oldukça güçlü karakterler olduğuna dikkat çekildi.

Skandal ifadelerin de yer aldığı haberde "Türkiye'nin barışçıl bir politika yürüttüğüne dair söylemlerine Yunan halkı kanmasın" denildi.

Yeni yönetimin Ege'deki niyetlerinin Yunanistan için bir tehlike arz ettiğini ifade eden gazete, Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme döneminin sona erdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda Yunan basını Hakan Fidan ile Yaşar Güler'i yakın markaja almıştı.

Yunan gazetesi Proto Thema eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın artık görevde olmadığını ifade etti. Gazete, iki ismin de Türk-Yunan ilişkilerinde sert bir duruştan yana olduğunu ifade etmişti.

Haberin devamında ise Yunanistan'ın eski ve ileride tekrar göreve gelmesi beklenen başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeniden seçilmesi durumunda Türkiye'deki yeni kabine ile ilişkilerin iyiye gideceğinin umulduğuna yönelik beklentilerin olduğu belirtilmişti.

Yunan haber ajansı Ant1news da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek yeni kabinede yer alan isimleri sıralamıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Bu tarife çocuklar bayram edecek! Şok verici detay
Kadın - Aile

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Bu tarife çocuklar bayram edecek! Şok verici detay

Bugün sizlere her derde deva şifa ve güzellik kaynağı olan Zeytinyağında demleme usulü kadife çiçeği yapımını yazacağız. Öncelikle Kadife çi..
Hatice Kolçak bu kez kripto para ile ilgili gerçek rakamı açıkladı! Ben olsam bunu yaparım
Ekonomi

Hatice Kolçak bu kez kripto para ile ilgili gerçek rakamı açıkladı! Ben olsam bunu yaparım

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla, altın, dolar ve borsadaki son duruma ilişkin dikkat çeken öngörüleri sonrası Kript..
Turistler için otel fiyatlarında en güvenli ülke: Beklenmedik Türkiye kararı! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Ekonomi

Turistler için otel fiyatlarında en güvenli ülke: Beklenmedik Türkiye kararı! Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye tatil fiyatlarında son durum turistler tarafından merak ediliyor Türkiye’de ortalama otel odası fiyatları diğer ülkelere göre ortala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23