Türkiye'yi ayaklandıran rezalet! Sapkınlıklarına tesettürü alet ettiler

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığı; yine mide bulandırdı.

Rezilliklerine tesettürü alet ettiler

Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış Türkiye'de LGBTİ ahlaksızlığının hortlatmaya çalışan sapkınlar, rezilliklerine bu kez tesettürü alet etti.

Devlete 'acil çözüm' çağrısı

İzmir'de çekildiği aktarılan rezil görüntüler, sosyal medyada infiale neden oldu. Vatandaşlar, LGBTİ ahlaksızlığının acil bir şekilde çözülmesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

"Nasıl şeytanca bir "Normalleştirme" algısıdır bu!"

Tepki çeken görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan milli sporcu Alparslan Yamanoğlu sapkınlığa çok sert sözlerle tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yamanoğlu paylaşımına etiketleyen Yamanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Neler oluyor!! Neler oluyor!! Nasıl şeytanca bir "Normalleştirme" algısıdır bu!!

Önce Postmodern'de tesettürlü kadınlar içki içebilir, LGBT'dir sloganları paylaşılmışken ardından bu rezalet!

Lut kavminin iğrençliği yanımızda cürüm mü kaldı soruyorum size? Dinimi, örtümü, tesettürümü pis eğlencelerinize alet edemezsiniz ahlaksızlar!

Rakı sofralarına, meyhane masalarına, sakallı sakallı adamların bedenine meze edemezsiniz!

CİNSİYETSİZLİK projelerinizin farkındayız. Hangi lobilere göz kırptığınızın çok iyi farkındayız!

Yetkilileri göreve çağırıyoruz!!!!

Ümmetin feracesini matine masalarında dolaştıran bu "erkeği" içişleri bakanımızın takdirine havale ediyoruz.

@emsale_tesettur Fatıma annemizin yüzüne nasıl bakacaksın? Sana da sadece bu soruyu sormak istiyorum. Belki sen utanmadın ama ben sadece bu soruyu sorarken bile utandım.

Yok mu gündeme getirecek bir babayiğit! Neden hep biz atılıyoruz ateşe! Görüp de nasıl geçeyim bu rezilliği ben! Nasıl getirmeyeyim gündeme şimdi!

Biz istemez miyiz çiçek böcek paylaşalım. Gün batarken kahve storisi paylaşalım. Evladımızı kucağımıza alıp saatlerce gözlerine dalalım! Heyhat.. Bizimde kaderimize bu düştü demek. Eyvallah..

Ne yapacağınızı biliyorsunuz! @emniyetgm @suleyman_soylu



