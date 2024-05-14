Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet! Üniversite öğrencisi kuryeyi defalarca kez bıçakladı

Balıkesir'de kuryelik yapan Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

Vahşetin görüntüsü ortaya çıktı

Olay anına ait görüntüler kameraya takıldı. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.

6 ayrı suçtan sicil kaydı bulunuyor

Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan 17 yaşındaki E.Ö., saklandığı yerde polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelinin olay anına ait bir şey söylemediği öğrenildi. E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Üniversite öğrencisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi (20), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Harçlığını çıkarmak için kuryeliğe başlamış

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkartan üniversite öğrencimiz A.E.A.'nın hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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